Reiten | Neuer Turnierveranstalter CHI Donaueschingen 2024: Das müssen Sie wissen Stand: 10.09.2024 16:11 Uhr

Neustart im Fürstlich Fürstenbergischen Schlosspark: Vom 12. bis 15. September findet erstmals wieder das CHI Donaueschingen mit Prüfungen im Springen, in der Dressur und im Gespannfahren statt.

Vier Tage Pferdesport auf Weltklasse-Niveau: Das internationale "S.D. Fürst Joachim zu Fürstenberg-Gedächtnisturnier" feiert vom 12. bis 15. September sein Comeback. Was dieses Jahr neu ist, wer in Donaueschingen startet, wann die Höhepunkte stattfinden und welche Prüfungen der SWR überträgt - den Überblick gibt es hier:

Was ist dieses Jahr neu?

Der Neustart erfolgt mit neuem Veranstalter: der Agentur "Schafhof Connects", die auch das Frankfurter Festhallenturnier veranstaltet. Dressur, Springen und Fahren rücken im ehrwürdigen Donaueschinger Schlosspark örtlich wieder enger zusammen. Dafür waren einige Bauarbeiten notwendig. Beispielsweise gibt es ein neues Dressurstadion und auch der Fahrplatz wurde umgesiedelt. Damit das Turnier ein Erfolg wird, sei neben der Umgestaltung wichtig, es nicht nur als Reitturnier zu sehen, sondern als Event: "Man muss etwas für die gesamte Gesellschaft, für die gesamte Familie kreieren", erzählt Matthias Rath, Geschäftsführer von "Schafhof Connects". Deswegen gibt es dieses Jahr auch ein Kinderland.

Das CHI Donaueschingen in Zahlen 1954 hat die Fürstenfamilie erstmals zu einem Reitturnier geladen.

Höhepunkte der 70-jährigen Turniergeschichte waren die Europameisterschaften im Gespannfahren 1977 und 2019, die EM im Dressurreiten 1991 sowie die EM im Springreiten 2003.

2022 fand das Turnier letztmals in abgespeckter Form statt.

Der Etat beträgt dieses Jahr rund 2,5 Millionen Euro, darin enthalten sind etwa 400.000 Euro Preisgeld.

An den vier Turniertagen gibt es 49 Prüfungen in den Disziplinen Dressur, Springen und Gespannfahren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus knapp 20 Nationen.

650 Pferdeboxen wurden für das Turnier im Schlosspark hergerichtet.

Welche sportlichen Höhepunkte gibt es in Donaueschingen?

Höhepunkte in der Dressur sind der Grand Prix Special (Samstag, 10:30 Uhr) und die Grand Prix Kür (Sonntag, 13:30 Uhr). Bei den Gespannfahrern steht sowohl bei den Zwei- als auch bei den Pony-Vierspännern ein Nationenpreis auf dem Programm. Besonders spannend sind dabei die Marathonfahrten durchs Donaueschinger Gelände am Samstag. Im Springen ist der Große Preis von Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr) der Höhepunkt. Den genauen Zeitplan mitsamt der Start- und Ergebnislisten gibt es hier.

Welche Prüfungen überträgt der SWR?

Der SWR überträgt am Samstag ab 15:30 Uhr das Championat von Donaueschingen, das gleichzeitig die zweite Qualifikation zum Großen Preis ist, live im webexklusiven Stream auf swr.de/sport und auf dem YouTube-Kanal "SWR Sport". Am Sonntag gibt es ab 15:50 Uhr den Großen Preis von Donaueschingen ebenfalls im Stream, aber auch im Fernsehen zu sehen.

Wer startet im Springreiten?

Erstmals wird dieses Jahr Richard Vogel im Donaueschinger Springstadion reiten. Der 27-Jährige, der für den Reiter-Verein Mannheim startet, gehörte zur deutschen Equipe bei den Olympischen Spielen in Paris und ist aktuell bester Deutscher in der Weltrangliste. Vogels Lebensgefährtin Sophie Hinners und sein Geschäftspartner David Will werden ebenfalls am Start sein. Vorne mitreiten möchte auch Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb am Neckar, ebenso wie Lokalmatador Hans-Dieter Dreher und Mannschafts-Weltmeisterin Janne-Friederike Meyer-Zimmermann. Mit dabei ist auch Marcus Ehning, der 2003 bei der Europameisterschaft in Donaueschingen zum Gold-Team gehörte und sich außerdem im Sattel von "For Pleasure" Einzel-Bronze sicherte. Zum internationalen Starterfeld gehören beispielsweise auch die Österreicherin Alessandra Reich und die Französin Penelope Leprevost.

Wer ist in der Dressur am Start?

Im Donaueschinger Dressurviereck werden aus deutscher Sicht unter anderem die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider aus Framersheim und die dreimalige Mannschafts-Europameisterin Helen Langehanenberg starten. Außerdem wird Lisa Müller auf ihrem "Herzenspferd" D'Avie im Schlosspark reiten. Aus internationaler Sicht ist beispielsweise die Schweizerin Andrina Suter im Schlosspark mit dabei. Sie war vor wenigen Wochen noch bei den Olympischen Spielen in Paris am Start.

Wie sieht es beim Gespannfahren aus?

Steffen Brauchle, Patrick Harrer, Niels Kneifel, Birgit Kohlweiß und Nicky Paluszek heißen die deutschen Fahrerinnen und Fahrer der Pony-Vierspänner. Bundestrainer Karl-Heinz Geiger rechnet sich sehr gute Chancen für sein Team aus. "Die Favoriten sind die Holländer", erklärt "Charly" Geiger, "aber danach kommen straff die Deutschen." Bei den Zweispännern sind acht deutsche Gespanne am Start. Insgesamt sind es bei den Zwei- und den Pony-Vierspännern knapp 45 Gespanne aus 13 Nationen.

Gibt es wieder einen Festumzug?

Zu Beginn des Turniers wird es einen großen Festumzug direkt in der Stadt geben. Nach Angaben des Veranstalters sollen mehr als 20 Gruppen und Vereine aus der Region daran teilnehmen. Dieses Jahr steht der Umzug unter dem Motto "70 Jahre CHI Donaueschingen - Tradition in altem Glanz". Passend dazu gibt es am Freitag ab 19:30 Uhr die Jubiläums-Gala anlässlich des 70. Geburtstags des Reitturniers. Das komplette Showprogramm gibt es hier.

Wofür steht eigentlich CHI?

CHI ist die Abkürzung für den französischen Ausdruck "Concours Hippique International". Er bezeichnet ein internationales Reitturnier mit mehr als einer Disziplin. Die Bezeichnung CHI sagt nichts darüber aus, auf welchem Niveau die Prüfungen ausgeschrieben sind. In Donaueschingen finden beispielsweise die großen Dressur-Prüfungen auf Vier-Sterne-Niveau statt, im Springen auf Drei-Sterne-Niveau. Prüfungen können maximal auf Fünf-Sterne-Niveau ausgetragen werden.

Gibt es noch Tickets?

Der Turnierveranstalter rechnet an den vier Turniertagen mit 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Laut Turnierdirektor Matthias Alexander Rath gibt es noch an allen Tagen Tickets. Für den Freitagabend gibt es die Möglichkeit mit einem reduzierten After-Work-Ticket bei der Jubiläums-Gala dabei zu sein.

Sendung am So., 15.9.2024 14:05 Uhr, SWR Sport, SWR

Mehr zum Reiten