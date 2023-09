Transfer fix Borna Sosa verlässt den VfB Stuttgart Stand: 01.09.2023 22:53 Uhr

Tagelang brodelte es in der Gerüchteküche, nun ist es offiziell: Borna Sosa verlässt den VfB Stuttgart und wechselt, etwas überraschend, zu Ajax Amsterdam.

Am Freitagvormittag hatten sich die Anzeichen für einen Weggang des kroatischen Nationalspielers noch einmal verdichtet. Sosa fehlte beim Abschlusstraining des VfB Stuttgart vor dem Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr). Nach Informationen der "Bild"-Zeitung sei seine Abwesenheit mit dem Verein abgesprochen gewesen. Durch das Auslassen der Übungseinheit wollte Sosa einer möglichen Verletzung kurz vor einem Wechsel entgehen. Am Freitagabend stand dann fest: Borna Sosa zieht es nach fünf Jahren am Neckar in Richtung Niederlande.

"Ich habe hier beim VfB fünf wunderschöne Jahre erlebt, die ich nie vergessen werde. Es bleiben so viele schöne Erinnerungen an diese Zeit", teilte Sosa mit. "Ich bin sehr glücklich, dass ich Teil eines solch tollen Klubs sein durfte."

Amsterdam statt Sevilla

Sosa war in den vergangenen Wochen immer wieder mit verschiedenen Klubs in Verbindung gebracht worden. Zuletzt verdichteten sich Anzeichen, dass der Kroate möglicherweise zum FC Sevilla wechselt. Nun geht es jedoch für Sosa, etwas überraschend, in die niederländische Eredivisie. Der 25-Jährige unterschrieb nach Vereinsangaben einen Vertrag bis Juni 2028. Die Ablösesumme soll nach "Sky"-Informationen bei rund zehn Millionen Euro liegen. Damit kommt es zum Wiedersehen mit dem ehemaligen VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, der mittlerweile bei Ajax Amsterdam tätig ist.

Nächster Verlust eines Leistungsträgers

Sosa kam im Sommer 2018 von Dinamo Zagreb zum VfB Stuttgart. In seiner ersten Bundesliga-Saison kam der Kroate aufgrund von verschiedenen Verletzungen nur zu zwölf Einsätzen, der VfB stieg am Ende der Spielzeit 2018/19 in die 2. Bundesliga ab. Ähnlich unbefriedigend verlief auch die zweite Spielzeit für Sosa, als er ebenfalls aufgrund von gesundheitlichen Problemen (Gehirnerschütterung, Ödem im Knie) nur auf zwölf Einsätze kam. Der VfB feierte am Ende den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga.

In den folgenden Jahren entwickelte sich der kroatische Nationalspieler zu einer unverzichtbaren Größe bei den Schwaben. Vor allem als Vorlagengeber stach Sosa immer wieder heraus, seine Flankenläufe auf der linken Außenbahn wurden ein starker Faktor im Offensivspiel der Schwaben. Insgesamt 25 Tore bereitete der Linksverteidiger in den drei Bundesliga-Spielzeiten von 2020/21 bis 2022/23 vor und entwickelte sich zum Leistungsträger beim VfB.

Immer wieder Wechselgerüchte um Borna Sosa

Durch seine guten Leistungen spielte sich Sosa in den Fokus zahlreicher nationaler und internationaler Klubs. Der Linksverteidiger selbst liebäugelte auch immer wieder mal mit einem Wechsel. Und sobald sich ein Transferfenster öffnete, rankten sich die Gerüchte um einen möglichen Abgang des Kroaten. So soll es beispielsweise im vergangenen Winter konkrete Gespräche mit Bayer Leverkusen gegeben haben, der Deal scheiterte laut Medienberichten an der Ablösesumme.

Nun kam es zu einer Einigung - mit Ajax Amsterdam. Nach 115 Pflichtspielen für den VfB Stuttgart zieht es Borna Sosa also ins Ausland. Nach den Abgängen von Wataru Endo nach Liverpool und Konstantinos Mavropanos zu West Ham United muss der VfB Stuttgart früh in der neuen Saison einen weiteren Leistungsträger ersetzen.