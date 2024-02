Fußball | Bundesliga Bo Henriksen pusht Mainz 05 im Abstiegskampf Stand: 21.02.2024 10:25 Uhr

Mit dem Sieg gegen Augsburg schöpft Mainz 05 wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Der neue Coach Bo Henriksen hat eine neue Euphorie entfacht. Sportvorstand Christian Heidel sieht sogar Parallelen zur Anfangszeit von Jürgen Klopp.

05-Boss Christian Heidel ist begeistert: "Seine Art ist schon sehr besonders. In Sachen Wirkung am ersten Tag war es mit Bo jetzt ein ähnliches Gefühl wie vor 23 Jahren, als Kloppo am Rosenmontag hier als Cheftrainer übernahm", sagte Heidel in einem Interview mit der Sport Bild. Henriksen ist in dieser Saison bereits der dritte Mainzer Cheftrainer. Er sei seit seinem Amtsantritt "omnipräsent", so Heidel, der von Henriksens Ansprache zum Einstand schwer beeindruckt war: "Damals wie heute hätten nicht nur die Spieler, sondern auch die Mitarbeiter nach der ersten Ansprache am liebsten die Fußballschuhe angezogen und wären mit auf den Platz gelaufen."

Mainz im Abstiegskampf mit neuem Mut

Die Mainzer sind als Tabellenvorletzter akut abstiegsgefährdet, durch einen 1:0-Erfolg gegen den FC Augsburg beim Debüt des Dänen auf der Trainerbank schöpften die Rheinhessen neue Hoffnung. Henriksen selbst fühlt sich, mit dem Erfolg gegen den FCA im Rücken, nach seinen ersten Tagen in Mainz schon sehr wohl: "Es war fantastisch, nicht nur für mich und für meinen Staff und die Spieler. Ich bin sehr glücklich, dass ich für diesen Verein da sein kann", sagt Henriksen im Interview mit SWR Sport - übrigens auf Deutsch. Auf seiner ersten Pressekonferenz vor einer Woche gab er seine Antworten noch in englischer Sprache.

Bo Henriksen: "Gegen Leverkusen eine Einheit sein"

Bereits am Freitag sind die Mainzer wieder in der Bundesliga gefordert. "Wir wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe wird, aber es ist Fußball. Wir müssen hart arbeiten und eine Einheit sein". Henriksen grinst, wenn er über den nächsten Gegner der 05er spricht. Am Freitagabend (20:30 Uhr) müssen die Rheinhessen zum Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Schwerer geht es derzeit nicht in der Bundesliga.

Kein Kontakt zu Bo Svensson

Zu seinem Landsmann Bo Svensson, den ehemaligen Trainer der Mainzer, hatte Bo Henriksen bisher keinen Kontakt. "Ich habe nicht mit Bo gesprochen". Die Mannschaft der 05er kannte er aber schon vor seinem Engagement: "Ich habe viele Spiele gesehen mit den Dänen hier". Neben Bo Svensson nennt Henriksen noch einige Landsleute, die für Mainz gespielt haben. Dazu gehören die Stürmer Marcus Ingvartsen (2021-2023 in Mainz) und Emil Berggreen (2016-2019), Mittelfeldspieler Niki Zimling (2013-2017) und Torhüter Jonas Lössl (2016-2018).

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Bo Henriksens Premiere glückt –Mainz schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf! DEIN FSV #97|SWR Sport"

Während Henriksen das alles erzählt lacht und grinst er. Er versprüht Energie und Lebensfreude: "Alles ist so unglaublich. Ich liebe das", schwärmt der 49 Jahre alte Coach. Mit dieser Euphorie will der 1. FSV Mainz 05 im Abstiegskampf bestehen und den Klassenerhalt noch packen. Schaut man Bo Henriksen an, gibt es kaum Zweifel, dass dies nicht klappen könnte.

