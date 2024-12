Anzeige wegen Volksverhetzung Mann stört Schweigeminute mit rassistischer Parole Stand: 22.12.2024 12:10 Uhr

Bei der Schweigeminute für die Opfer des Anschlags von Magdeburg im Vorfeld der Partie zwischen Essen und dem VfB Stuttgart II ist es zu einem rassistischen Vorfall gekommen.

Während die Drittliga-Spieler von Rot-Weiss Essen und dem VfB Stuttgart II mit gesenkten Köpfen der Opfer des Magdeburger Anschlags gedachten, platzte mitten in die Stille des Stadions eine männliche Stimme mit der rassistischen Parole "Deutschland den Deutschen".

Die Worte waren nicht nur im Stadion, sondern auch in der Fernsehübertragung deutlich zu hören. Viele Fans im Essener Stadion reagierten prompt mit "Nazis raus!"-Sprechchören. "Das war genau die richtige Reaktion und es war ein sehr deutliches und wunderbares Zeichen dafür, was die Zuschauer und wir als Verein von diesem unsäglichen Zwischenruf in diesem berührenden Moment halten", so RWE-Pressesprecher Henrik Lerch am Sonntag (22.12.2024).

Polizei: Mann ist 57 Jahre alter RWE-Fan aus Essen

Wie die Polizei Essen gegenüber SWR Sport bestätigte, habe es sich bei dem rassistischen Störenfried um einen Mann gehandelt, der umgehend des Stadions verwiesen worden sei. Zudem sei umgehend ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden.

"Wir haben eine Anzeige wegen Volksverhetzung geschrieben, er wurde aus dem Stadion geleitet und erhielt Hausverbot", so ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag. Außerdem sei gegen den Mann ein Platzverweis ausgesprochen worden.

Laut RWE-Pressestelle hatte sich der Störenfried zum Zeitpunkt seines "Deutschland den Deutschen"-Rufs auf der Haupttribüne des Essener Stadions befunden. Die Essener Polizei bestätigte gegenüber dem SWR, dass der Mann ein 57 Jahre alter, in Essen wohnhafter deutscher Staatsbürger sei. Bisher sei der Mann, den die Polizei als Anhänger von Rot-Weiss Essen beschreibt, den Polizeibehörden gänzlich unbekannt gewesen.

Spiel zwischen Essen und VfB II endet mit einem Unentschieden

Sportlich endete das Kellerduell zwischen beiden Teams mit einem 2:2 (1:0). Leonardo Vonić hatte die Hausherren in der 19. Spielminute in Führung gebracht. Die anderen drei Tore fielen erst in der Schlussphase.

Eliot Bujupi traf zum 1:1 (74.), Gianluca Swajkowski brachte Essen vier Minuten später wieder in Führung. Den Treffer zum 2:2-Endstand markierte Stuttgarts Luan Simnica (81.).

