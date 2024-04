Tennis in Stuttgart Angelique Kerber und Laura Siegemund scheiden in Runde eins aus Stand: 17.04.2024 23:18 Uhr

Beim Tennis Grand Prix in Stuttgart musste sich Laura Siegemund nach mehr als drei Stunden der Ukrainerin Marta Kostjuk geschlagen geben. Auch Angelique Kerber verlor ihr Match.

Die ehemalige Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat den erhofften Achtelfinaleinzug in Stuttgart verpasst. Bei ihrem ersten Auftritt bei einem deutschen Tennis-Turnier nach ihrer Babypause verlor die 36-Jährige am Mittwochabend gegen die Britin Emma Raducanu klar mit 2:6, 1:6. Mit ihrem Aus geht das stark besetzte Hallen-Sandplatz-Turnier schon ab der zweiten Runde im Einzel ohne deutsche Beteiligung weiter.

Mutiger Kerber fehlt die Konstanz

Kerbers erster Satz gegen die Sensationssiegerin der US Open von 2021 war dabei umkämpfter, als es das Ergebnis aussehen ließ. Die Stuttgart-Siegerin von 2015 und 2016 trat gegen Raducanu (21), die im vergangenen Jahr monatelang verletzt pausiert hatte, aggressiv und mutig auf. Sie konnte das Niveau aber nicht durchhalten. Beim Stande von 2:3 verlor die Linkshänderin drei Spiele in Serie und gab den ersten Satz ab.

Auch im zweiten Abschnitt fehlte der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin die Konstanz auf dem Niveau, um das Ergebnis wenigstens etwas enger werden zu lassen. Am Ende musste Kerber das vierte Erstrunden-Aus beim fünften Turnier hinnehmen, seitdem sie Anfang des Jahres als Mutter auf die Tennis-Tour zurückgekehrt war. Wegen eines Erkältungsinfekts war die Kielerin zuletzt geschwächt gewesen. Sie sei "extrem angeschlagen" gewesen, hatte Kerber berichtet. Beim Erfolg der deutschen Tennis-Damen in Brasilien im Billie Jean King Cup am vergangenen Wochenende war die frühere Nummer eins der Welt nicht um Einsatz gekommen.

Auch Siegemund verliert Erstrundenbegegnung

Auch Laura Siegemund hat bei ihrem "Heimspiel" in Stuttgart trotz großen Kampfes den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Die 36-Jährige, die zuletzt im Billie Jean King Cup für das deutsche Team aufgetrumpft hatte, scheiterte in ihrer Erstrundenbegegnung an der starken Ukrainerin Marta Kostjuk mit 3:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Siegemund, die das Turnier 2017 gewonnen hat, wehrte sich nach Kräften gegen die Weltranglisten-27. Kostjuk. Sie konterte immer wieder Breaks, musste ihrer Gegnerin nach 3:09 Stunden aber schließlich doch zum Sieg gratulieren. Am Freitag und Samstag hatte die Filderstädterin noch mit zwei Einzelerfolgen in Brasilien maßgeblich zum Einzug der deutschen Tennisfrauen in die Finalrunde des Billie Jean King Cup beigetragen.

Jabeur setzt sich gegen Jekaterina durch

Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Finalistin Ons Jabeur schaffte beim Tennis-Turnier in Stuttgart einen Schritt aus ihrem Formtief. Trotz eines Satzrückstands gewann die Weltranglisten-Neunte aus Tunesien am Mittwoch gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa 2:6, 6:3, 7:6 (7:1) und zog damit in die zweite Runde ein. Zuvor hatte Jabeur auf der Tour fünf Matches nacheinander verloren. Nach ihrem Sieg gegen die Nummer 16 der Welt bekommt es Jabeur in Stuttgart mit der Italienerin Jasmine Paolini zu tun. Im vergangenen Jahr stand Jabeur im Halbfinale.

Sendung am Mi., 17.4.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg