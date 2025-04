Fußball | 2. Bundesliga Alles auf Anfang - Kann Lieberknecht mit dem FCK den Aufstieg schaffen? Stand: 24.04.2025 08:24 Uhr

Er ist Pfälzer durch und durch und wurde in Kaiserslautern zum Fußball-Profi. Doch kann Rückkehrer Torsten Lieberknecht seinen FCK auch als Trainer zurück in die Bundesliga führen?

Der König ist tot - lang lebe der König! So könnte das Motto dieser Tage auf dem Betzenberg lauten. Die Trennung von Trainer Markus Anfang war noch nicht mal ganz ausgesprochen, da wurde quasi im selben Atemzug schon sein Nachfolger verkündet: Torsten Lieberknecht. Nicht mal zehn Monate und gerade mal 32 Spiele lang hatte sich Anfang beweisen dürfen, ehe Klubboss Thomas Hengen sich - mal wieder - zu einem drastischen Schritt veranlasst sah.

Die Trennung von Anfang erinnert stark an die Trennung von Marco Antwerpen. Auch er hatte damals eine solide Saison mit den Roten Teufel gespielt, ehe er im Saisonendspurt der 3. Liga gehen musste. Damals übernahm Dirk Schuster, schaffte mit dem FCK den Aufstieg in der Relegation und Boss Hengen wurde in seiner Entscheidung bestätigt.

Social-Media-Beitrag auf YouTube von SWR Sport Fußball : "Dritte Pleite in Serie: Verspielt der FCK die Aufstiegschance? - DEIN FCK #151 | SWR Sport"

Doch ist der Trainerwechsel auch dieses Mal wieder die richtige Entscheidung? Gibt es nachvollziehbare Gründe dafür und kann Torsten Lieberknecht mit den Roten Teufeln in den verbleibenden vier Spielen tatsächlich noch den Aufstieg schaffen bzw. die Relegation erreichen? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge unseres SWR-Sport-Podcasts "Nur der FCK". Diesmal in einer reinen Journalisten-Runde. Mit dabei ist FCK-Experte Florian Reis, der untere anderem für die DPA, die Rheinpfalz und "Der Betze brennt" schreibt.