Radfahrer durch Auto schwer verletzt Absperrung weggeschoben: Schwerer Unfall bei Heilbronner Triathlon

Rund 1.200 Athleten sind am Sonntag durchs Heilbronner Land gerannt, geschwommen und geradelt. Jedoch gab es einen Zwischenfall: Ein Auto verletzte einen Fahrradfahrer schwer.

Beim Heilbronner Triathlon ist am Sonntag ein Fahrradfahrer zwischen Brackenheim-Neipperg und Schwaigern (beide Kreis Heilbronn) schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war die gesperrte Strecke gefahren und mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei. Zuschauer und Sportler bekamen davon aber weitestgehend nichts mit. Sie feuerten die rund 1.200 Athletinnen und Athleten an, die trotz frischer 16 Grad Wassertemperatur in den Neckar sprangen, radelten und durch die Heilbronner Innenstadt und durchs Zabergäu rannten. Je nach Disziplin mussten beispielsweise 1,9 Kilometer geschwommen, 83 Kilometer auf dem Rad und dann noch 21,6 Kilometer Laufstrecke absolviert werden.

Polizei: Unfall wäre vermeidbar gewesen

Der 34-jährige Fahrradfahrer war gerade auf der ausgeschilderten Radstrecke zwischen Schwaigern und Brackenheim-Neipperg unterwegs. Den Angaben zufolge wurde er von einem querenden Autofahrer erfasst. Dieser hatte eine Absperrung missachtet, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen, und war trotzdem auf die Strecke gefahren. Zuvor war unklar, ob er selbst oder jemand anderes die Straßenabsperrung verschoben hatte. Die Polizei berichtet, dass dies noch an weiteren Stellen passiert sei. Solche Vorgänge bei einer Sportveranstaltung seien für die Heilbronner Polizei neu, so der Sprecher weiter.

Der Fahrradfahrer musste nach dem Unfall schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter.

Viele der rund 1.500 Zuschauerinnen und Zuschauer, die an anderen Streckenbereichen zusahen, aber auch die Sportlerinnen und Sportler bekamen von dem schweren Unfall kaum etwas mit. Auch der Veranstalter konnte erst einmal keine Angaben zum Unfall machen, der sich laut Polizei bereits gegen 9:15 Uhr ereignet hatte.

Dritter Platz der Kurzdistanz geht nach Heilbronn

Unterdessen ging der Wettkampf weiter. Und so holte auf der Kurzdistanz Lokalmatador Moritz Wölfel aus Heilbronn den dritten Platz. Für ihn war es ein hartes Rennen, gerade die Fahrradstrecke sei "ein ziemlich übles Ding", sagte er dem SWR.

Der dritte Platz auf der Kurzdistanz ging an Moritz Wölfel vom Tri-Team Heuchelberg.

Auch im Fluss sei noch viel Treibgut gewesen, sagte er und grinst: Es sei wie "Stöcke sammeln im Neckar" gewesen. Aber die vielen Fans hätten auch über schwere Strecken hinweg geholfen.

Man wird immer in den Momenten gepusht, in denen man hadert und das ist dann immer eine schöne Stimmung. Moritz Wölfel, Triathlet aus Heilbronn

Holger Körner aus Karlsruhe konnte seinen Titel vom letzten Jahr in der Kurzdistanz verteidigen. Auch für ihn sei es hart gewesen, aber er komme gerne wieder her. Und Janina Fabriz aus Mannheim holte bei den Frauen den ersten Platz und macht damit ihr Triple perfekt, nachdem sie bereits 2022 und 2023 in Heilbronn triumphieren konnte.

Tausende Zuschauer auf dem Rathausplatz und am Neckar

Zuschauerin Nicole Schuhmacher erzählte, sie sei schon lange Fan. Sie sei beeindruckt, wie die Sportler sich bei 16 Grad Celsius Wassertemperatur in den Neckar stürzten: "Hut ab vor den Schwimmern."

Ich finde es mega geil. Das Wetter macht recht gut mit, es gibt keine 30 Grad und es ist nicht wirklich kalt. Nicole Schuhmacher, Zuschauerin

Ein anderer Zuschauer erzählte, er komme immer wieder gerne zum Anfeuern dazu. Es sei einfach "super toll", weil es mitten in der Stadt ist. Für alle Disziplinen gebe es kurze Wege und man sehe die Läufer immer mehrfach, wenn sie vom Schwimmen zum Beispiel aufs Rad steigen.

Internationale Teilnehmende in Heilbronn

Die Athletinnen und Athleten kommen überwiegend aus Deutschland, selbst aus Hamburg sind demnach welche angereist. Doch die Teilnehmendenliste ist auch darüber hinaus beeindruckend: Aus insgesamt über 20 Ländern, darunter auch Brasilien und China, kamen die Menschen, um am Heilbronner Triathlon teilzunehmen.

Straßensperrungen Richtung Schwaigern

Für die Strecken mussten außerdem die Busse, die als Ersatz die Strecke der S4 zwischen Eppingen (Kreis Heilbronn) und Heilbronn bedienen, von 8:30 bis 15 Uhr in beide Richtungen umgeleitet werden. Mehrere Haltestellen im Bereich Schwaigern und Schwaigern-Stetten konnten deshalb nicht angefahren werden. Der Schienenersatzverkehr sei auch deshalb nötig, da die Strecke noch bis Dezember zweigleisig ausgebaut wird.

