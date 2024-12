DOSB-Mitgliederversammlung Wird der Grundstein für die nächsten Olympischen Spiele in Deutschland in Saarbrücken gelegt? Stand: 07.12.2024 08:40 Uhr

Gerade erst waren die Olympischen Spiele ganz nah am Saarland. Nun könnten hier auch die Weichen für die Olympischen Spiele in Deutschland gestellt werden. Am Samstag kommt der Deutsche Olympische Sportbund in Saarbrücken zusammen und stimmt über eine Bewerbung Deutschlands ab.

Wird Deutschland Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Spiele oder nicht? Das Land arbeitet derzeit an einer Bewerbung um die Spiele – bevorzugt die Sommerspiele im Jahr 2040. Aber auch eine Bewerbung für 2036 steht im Raum.

DOSB-Mitglieder stimmen im Saarland ab

In Saarbrücken könnten nun wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Denn dort treffen sich am Samstag die Mitglieder des Deutschen Olympischen Sportbundes. Sie stimmen darüber ab, ob der Dachverband die Aufnahme in den sogenannten kontinuierlichen Dialog beim Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beantragen soll.

Ende 2025 soll die DOSB-Mitgliederversammlung dann "über mindestens ein finales Bewerbungskonzept entscheiden", mit dem man gegen zahlreiche entschlossene internationale Interessenten, vor allem vom asiatischen Kontinent, in den Kampf um die Sommerspiele 2036 oder 2040 geht. Interessenten für die Ausrichtung sind weiterhin Berlin, Hamburg, Leipzig und München sowie die Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Im Sommer konnten einige Saarsportler schon relativ nah an der Heimat Olympialuft schnuppern. Die Spiele wurden dieses Jahr in Paris ausgetragen.

