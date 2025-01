2. Februar in der Saarlandhalle Vorrundengruppen für Hallenmasters-Finale 2025 stehen fest Stand: 29.01.2025 19:06 Uhr

Am Sonntag wird das Hallenmasters-Finale in der Saarlandhalle ausgespielt. Welche Teams dabei in den Vorrunden aufeinandertreffen, hat am Mittwochabend das Los entschieden.

Der Saarländische Fußball-Verband (SFV) hat die Vorrundengruppen der Endrunde des Hallenmasters ausgelost. Acht Teams kämpfen am 2. Februar in der Saarbrücker Saarlandhalle um den Titel der besten saarländischen Hallenmannschaft:

In der Gruppe A spielen der SC Halberg-Brebach, die FSG Bous, der FSV Jägersburg und der FV 07 Diefflen.

In der Gruppe B treffen der VfL Primstal, der SV Auersmacher, die SF Köllerbach und die Spvgg. Quierschied aufeinander.

"Höhepunkt jeder Hallensaison"

"Gemeinsam mit unseren Fußballfans freue ich mich auf eine mitreißende Atmosphäre in der ausverkauften Saarbrücker Saarlandhalle", erklärt Josef Kreis, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses des SFV.

"Jede Winterpause wird durch die Hallenrunde zu einem besonderen Erlebnis und das Finale des Volksbanken-Masters in der Saarlandhalle ist der Höhepunkt jeder Hallensaison", sagt SFV-Präsident Heribert Ohlmann.

Finale live bei SR.de

Den Auftakt am Finaltag machen um 12.45 Uhr der SC Halberg-Brebach und der FSV Jägersburg. Die Halbfinale finden um 17.15 Uhr und um 17.45 Uhr statt, Spiel um Platz drei um 18.15 Uhr. Anpfiff für das Finale ist dann um 18.30 Uhr.

Das Finale am 2. Februar überträgt der SR live – im Stream auf SR.de, in einem sportarena extra im SR Fernsehen und auf der Facebook-Seite der sportarena.

Über dieses Thema berichtet auch der aktuelle bericht im SR-Fernsehen am 29.01.2025.

