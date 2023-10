In Südkorea Triathlet Hellwig feiert zweiten Weltcup-Sieg hintereinander Stand: 21.10.2023 10:54 Uhr

Triathlet Tim Hellwig von der DJK St. Ingbert hat am Samstag seinen zweiten Weltcup-Sieg gefeiert. Er gewann in Tongyeong in Südkorea über die Sprintdistanz von 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen. Eine Woche zuvor war Hellwig ebenfalls schon erfolgreich.

Eine Woche nach seinem Premieren-Weltcupsieg im chinesischen Chengdu hat Triathlet Tim Hellwig nachgelegt. Der 24-Jährige aus Saarbrücken feierte am Samstag in Tongyeong in Südkorea über die Sprintdistanz von 750 Metern Schwimmen, 20 Kilometern Radfahren und 5 Kilometern Laufen seinen zweiten Weltcuperfolg.

In 50:25 Minuten gewann er mit vier Sekunden Vorsprung auf Ricardo Batista aus Portugal. Dritter wurde mit acht Sekunden Rückstand der Brite Samuel Dickinson.

Mit Lasse Nygaard Priester gelang einem weiteren Deutschen der Sprung in die Top 10. Der 28-Jährige wurde im vorletzten Weltcup der Saison Achter mit einer Zeit von 50:52 Minuten.

Zwei Siege hintereinander

"Ich hatte ein fantastisches Jahr 2023. Es mit zwei Siegen hintereinander zu beenden, ist unglaublich", sagte Hellwig. In Chengdu hatte Hellwig über die olympische Distanz gewonnen. Die Norm für die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr hatte er zuvor bereits geschafft.

