Statt Mariä Himmelfahrt Traditioneller August-Renntag in Güdingen dieses Mal am Brückentag Stand: 15.08.2024 13:07 Uhr

Am Freitag treten auf der Güdinger Pferderennbahn bei sieben Galopp-Rennen Jockeys mit ihren Pferden gegeneinander an. Der Sieger im Hauptrennen bekommt 11.500 Euro. Neben dem Rennen gibt es auch Unterhaltungsprogramm.

Stefan Hauch

Der 15. August ist im Saarland Feiertag. Mariä Himmelfahrt beschert den Saarländerinnen und Saarländern einen freien Tag. Und das ist seit Jahren der Termin für den Jahreshöhepunkt auf der Saarbrücker Pferderennbahn in Saarbrücken. In diesem Jahr ist das anders: Der Augustrenntag läuft einen Tag später, am 16. August 2024.

Kooperation mit Frankreich

Grund für die Verlegung um einen Tag ist die Zusammenarbeit der Rennbahn Saarbrücken mit Frankreich. Alle Rennen werden live in Frankreich übertragen und können auch bei unseren Nachbarn bewettet werden.

Weil man in Frankreich gewohnt ist, schon am Morgen Pferderennen zu verfolgen, beginnt der Renntag auch zur ungewöhnlichen Uhrzeit um 11.00 Uhr in Güdingen.

Einziger Veranstalter am Freitag in Deutschland

An diesem Tag finden nur in Saarbrücken Galopprennen statt. Das sorgt einerseits für attraktive Preisgelder. Und andererseits für Topjockeys und Topferde am Start.

Thore Hammer-Hansen kommt als Sieger des mit 650.000 Euro dotierten Deutschen Derbys nach Saarbrücken. Leon Wolf hat in dieser Saison bereits 31 mal gesiegt. Sie werden in Saarbrücken im Hauptrennen – im Großen Lottopreis – reiten.

Das Rennen ist mit 11.500 Euro dotiert. Insgesamt stehen von 11.00 Uhr bis 16.40 Uhr sieben Galopp- und zwei Islandpferderennen auf dem Programm.

Auch Programm für Kinder

Neben den Pferderennen ist ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie geplant. So dürfen Kinder beim Islandpferdezentrum Brunnenhof unter anderem selbst in den Sattel steigen.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 09.08.2024 berichtet.

Mehr zu Pferdesport im Saarland

Reiter kämpfen um Islandpferde-Meistertitel in Saarwellingen In Saarwellingen ist die Deutsche Meisterschaft der Islandpferde gestartet. Insgesamt 246 Pferde kämpfen mit ihren Reiterinnen und Reitern in verschiedenen Disziplinen um den Titel. Zur offiziellen Eröffnungsfeier am Nachmittag ist auch der stellvertretende isländische Botschafter aus Berlin angereist.

Großes Renn- und Familienprogramm zum Saisonstart auf der Güdinger Rennbahn geplant Der Rennclub Saarbrücken startet am 29. Juni mit einem Renntag in die Saison 2024. Geplant sind Galopp, Trab- und Islandpferderennen. Fußballfans können vor Ort die Spiele des Achtelfinales verfolgen.