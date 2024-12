Finale der Deutschen Turnliga Top-Turner Deutschlands kämpfen in Saarbrücken um Meistertitel Stand: 07.12.2024 08:45 Uhr

Am Samstag treffen in der Joachim-Deckarm-Halle die besten Turner Deutschlands aufeinander. Anlass ist das Finale der Deutschen Turnliga, das erstmals in Saarbrücken stattfindet. Auch die Turner der TG Saar sind dabei am Start.

Sandra Schick

Die Krönung des deutschen Mannschaftsmeisters im Turnen findet in diesem Jahr zum ersten Mal seit über 40 Jahren wieder im Saarland statt.

Dabei treffen in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken Deutschlands beste Bundesligateams aufeinander – und mit ihnen die nationalen und internationalen Topstars in ihren Reihen.

Erstmals Turnfinale in Saarbrücken

"Dieses Premium-Event den Zuschauern hier in der Landeshauptstadt live zu bieten, ist eine einmalige Geschichte für uns", freut sich Thorsten Michels vom Bundesligisten TG Saar.

"Wir erwarten eine ausverkaufte Halle, eine tolle Stimmung und turnerische Höchstleistungen auf internationalem und deutschen Top-Niveau", so Michels.

Zeitplan

Ab 9.00 Uhr: Finale der Nachwuchsbundesliga

Ab 14.00 Uhr: DTL-Finale der Frauen

Ab 18.00 Uhr: DTL-Finale der Männer

Wer gegen wen kämpft, ist auf der Internetseite der Deutschen-Turnliga nachzulesen.

TG Saar qualifiziert

Die TG Saar hat sich als Dritter der Abschlusstabelle ebenfalls für das Meisterschaftsfinale qualifiziert.

Am letzten Spieltag der regulären Saison hatte das Team seinen Kampf bei Eintracht Frankfurt 8:4 gewonnen. Daniel Mousichidis und Oleg Verniaiev sicherten der TG Saar dabei die meisten Punkte.

Im kleinen DTL-Finale am Samstag treffen die TG Saar und Frankfurt erneut aufeinander. Im vergangenen Jahr hatte die TG Saar im DTL-Finale Bronze gewonnen.

