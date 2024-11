Elversberg vor Auswärtsfahrer-Rekord SVE beim Tabellendritten Fortuna Düsseldorf gefordert Stand: 23.11.2024 09:40 Uhr

Für die SV 07 Elversberg wartet in der 2. Bundesliga der nächste Spitzengruppen-Gegner. Heute gastiert das Team von Trainer Horst Steffen beim Tabellendritten Fortuna Düsseldorf. Dort erwartet sie ein variabler Gegner vor einer großen Kulisse.

Till Schacht

Volle Hütte und Vollgas-Fußball – so oder so ähnlich könnte die Überschrift für das Gastspiel der SV Elversberg bei Fortuna Düsseldorf lauten. Über 100.000 Ticketanfragen hat es für die Partie gegeben. Es ist das zweite Spiel der Aktion „Fortuna für Alle“ in dieser Saison, die einen kostenlosen Eintritt ermöglicht.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 23.11.2024, 13.00 Uhr

Wo: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Stream: Audiostream bei Sportschau

Auch die SVE werden mit knapp 3000 erwarteten Fans so viele in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt begleiten wie noch nie. Das freut auch Trainer Horst Steffen: „Die Zahl ist toll. Ich hoffe, dass es eine sehr, sehr schöne Atmosphäre sein wird“.

Steffen: „Gewinnen ist unser Ziel“

Rein sportlich gesehen ist es das Duell des Tabellendritten gegen den Tabellensechsten. Die Bilanz der vergangenen Saison: Eine 0:5-Niederlage für die SVE im Hinspiel und ein 1:1 Unentschieden im Rückspiel, bei dem die Saarländer in der der ersten Halbzeit allerdings deutlich unterlegen waren.

Noch kein Sieg unter Steffen gegen die Düsseldorfer. Das will Steffen ändern: „Dass wir Spiele gewinnen können gegen die Fortuna, was uns bisher noch nicht gelungen ist, ist klar und ist unser Ziel.“

Samstag, 13.00 Uhr live: SV Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf Am Samstag trifft die SVE auswärts auf Fortuna Düsseldorf. Anpfiff des Spiels ist um 13.00 Uhr. Verfolgen Sie die Partie hier live im Audiostream

„Besonderes“ Spiel für Steffen

Ein gelungenes Spiel wünscht sich der SVE-Coach gegen die Fortuna umso mehr, weil es „etwas Besonderes“ für ihn persönlich wird. Er werde viel Familie und Freunde im Stadion haben, kündigt der gebürtige Krefelder an.

Was ihm den Rücken stärken dürfte: Die Elversberger haben in der Liga in den vergangenen fünf Spielen nur gegen Jahn Regensburg eine Niederlage einstecken müssen. Gegen „die Großen“ - Hertha, den HSV und Hannover - dagegen konnte das Team überzeugen.

Fortuna seit drei Spielen sieglos

Die Fortuna wartet seit drei Spielen auf einen Sieg. Auch zuhause lief es für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bisher nicht rund. Aus sechs Spielen holte man sechs Punkte – fünf Punkte weniger als zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison.

Horst Steffen erwartet vom Gegner ein hohes Maß an Variabilität: Sie „wählen unterschiedliche Formationen, die dem Gegner angepasst sind, um Lösungen zu finden.“ Deshalb sei es nicht ganz einfach, sich auf das Spiel einzustellen.

Für seine Spielidee stehen Horst Steffen bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler zur Verfügung. Bei Luca Schnellbacher bestünde auch noch die Hoffnung, dass es für das Wochenende reicht, so Steffen.

Die Partie in voller Länge gibt es als Audio-Livestream bei der Sportschau im Internet und in der App und in Ausschnitten auf SR3 Saarlandwelle zu hören. Die Zusammenfassung zum Nachlesen gibt es nach Abpfiff auf SR.de. Die Bilder zum Spiel zeigt am Sonntag die SR sportarena.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg siegt souverän gegen Tabellenführer Hannover 96 Die SV Elversberg hat ihr Heimspiel gegen Hannover 96 verdient mit 3:1 gewonnen. Die Saarländer machten ein starkes Spiel und forderten Keeper Ron-Robert Zieler. Am Ende der Partie fiel dann kurz vor Schluss noch ein Gegentreffer für die Gäste.

Elversberg scheitert an kompakter Regensburger Defensive Nach der Pokalniederlage gegen Leverkusen ist auch die Erfolgsserie der SVE in der Zweiten Liga gerissen: Nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage musste Elversberg am Samstag beim Tabellenletzten Jahn Regensburg trotz 80 Prozent Ballbesitz ohne Punkte und Tore wieder abreisen.