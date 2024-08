Erste Niederlage der Saison SV Elversberg unterliegt Karlsruhe mit 2:3 Stand: 23.08.2024 20:26 Uhr

Die SV Elversberg hat gegen den Karlsruher SC erneut eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Horst Steffen konnte zwei Führungstreffer der Gastgeber ausgleichen. Am Ende einer umkämpften Partie stand dann aber doch das 2:3 aus Elversberger Sicht.

Mit einem Pokal-Erfolg im Rücken ist die SV 07 Elversberg zum Auswärtsspiel in der 2. Bundesliga gegen den Karlsruher SC gereist. Trainer Horst Steffen wusste um die schwierige Partie für seine Mannschaft. Die letzten beiden Spiele hatte die SVE gegen den KSC jeweils verloren.

Steffen sagte deshalb vor dem Spiel, einen Punkt zu holen, sei auch in Ordnung. Für einen Punktgewinn müsse sein Team aber "gewaltig arbeiten und Karlsruhe zu Fehlern zwingen".

Schnellbacher holt Ausgleich für SVE

Beide Teams starteten offensiv in die Partie. Dann war es aber der Karlsruher SC, der sich in der 18. Minute die Führung sichern konnte. Lasse Günther traf zum 1:0 für die Gastgeber.

Die Freude währte jedoch nicht lange. In der 30. Minute konnte die SV Elversberg einen Abwehrfehler von KSC-Torschütze Günther für sich nutzen. Luca Schnellbacher schoss den Ball aus 13 Metern unhaltbar in den rechten Winkel und sorgte damit für den Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es für die beiden Teams in die Kabinen.

Elversberg holt auch zweiten Rückstand auf

Nach dem Seitenwechsel ließ der nächste Treffer nicht lange auf sich warten. In der 48. Minute brachte Fabian Schleusener die Karlsruher wieder in Führung.

Doch das Team von Trainer Horst Steffen ließ sich davon nicht beirren. Nur rund 12 Minuten später traf Fisnik Asllani für die SVE zum 2:2 und sorgte so für den erneuten Ausgleich der Gäste.

Der KSC brachte Joker Andrin Hunziker auf den Rasen. Das machte sich direkt bezahlt. Er sicherte seinem Team in der 75. Minute mit dem 3:2 die dritte Führung des Tages.

Den dritten Rückstand konnten die Elversberger dann jedoch nicht mehr aufholen. In der Nachspielzeit konnte SVE-Keeper das 4:2 für Karlsruhe verhindern. Einen abgefälschten Schuss von Bambasé Conté aus 16 Metern parierte er grandios. Die Partie endete mit 2:3 aus Sicht der Elversberger.

Nächstes Heimspiel gegen Darmstadt

Für die SVE geht es am Samstag in einer Woche weiter. Dann empfängt das Team den SV Darmstadt 98. Die Partie an der Kaiserlinde beginnt um 13.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 23.08.2024 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg

SV Elversberg holt zwei neue Offensivspieler ins Saarland Die SV Elversberg will ihre Offensive weiter verstärken. Der Verein hat deshalb Tom Zimmerschied und Lukas Petkov jeweils für drei Jahre unter Vertrag genommen.

Bundesligist Hoffenheim leiht SV Elversberg Mittelfeldspieler Damar Die SV Elversberg begrüßt für die aktuelle Saison ein weiteres neues Gesicht: Muhammed Damar wechselt vom Bundesligisten Hoffenheim zu den Saarländern. Der Leihvertrag soll bis zum Sommer 2025 gelten.

SV Elversberg steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals Nach dem frühen Aus in der letzten Saison hat die SV Elversberg am Sonntag die erste Prüfung im DFB-Pokal bestanden. Gegen den Oberligisten Hildesheim gewann das Team von Trainer Horst Steffen mit 7:0.

SV Elversberg sichert sich einen Punkt gegen Top-Favorit Köln Die SV Elversberg hat sich bei ihrem ersten Heimspiel der neuen Saison eine turbulente Partie gegen den Bundesliga-Absteiger Köln geliefert. Am Ende trennen sich beide Teams mit einem 2:2-Unentschieden.