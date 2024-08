An der Kaiserlinde SV Elversberg empfängt Bundesligaabsteiger Darmstadt Stand: 30.08.2024 18:39 Uhr

Der nächste Kracher wartet an der Kaiserlinde auf die SV Elversberg: Bundesligaabsteiger Darmstadt kommt morgen zum Ligaspiel ins Saarland. Die SVE will sich aber nicht verstecken, sondern die ersten drei Punkten der Saison einfahren.

Nach der knappen Auswärtsniederlage gegen Karlsruhe vergangene Woche will sich die SV Elversberg den ersten Zweitliga-Dreier der Saison sichern. Im Weg steht dem allerdings das Team von Bundesligaabsteiger Darmstadt 98.

Infos zum Spiel:

Wann: Samstag, 31.08.2024, 13.00 Uhr

Wo: Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg

Stream: Live im Audiostream bei der Sportschau

Elversberg will Erfolgserlebnis gegen Darmstadt

"Ich habe keine Ungeduld, ich möchte gerne gute Ergebnisse haben, ich möchte sehen, dass wir gut spielen und dass wir unsere Fans belohnen für ihr kommen," so SVE-Trainer Horst Steffen.

Diese Belohnung der Fans soll, wenn es nach Trainer Steffen geht, schon morgen auf dem Platz folgen. Am Willen seiner Spieler soll es nicht liegen. Die SVE-Spieler liefen an den ersten Spieltagen mit insgesamt mehr als 355 Kilometern so viel wie fast kein anderes Zweitligateam.

Darmstadt, der Bundesliga-Absteiger

Im vergangenen Jahr hat Darmstadt noch in der Bundesliga gespielt, nun geht es für das Team in der zweiten Liga weiter. Die Mannschaft um Trainer Torsten Lieberknecht traf zuletzt in der Drittliga-Saison 13/14 auf die SVE und kann auf positive Erinnerungen zurückgreifen. So besiegten die Darmstädter die SVE im Stadion an der Kaiserlinde klar mit 3:0.

Als Bundesliga-Absteiger, so Steffen, müsse man auf der Hut sein und der Wucht, die Darmstadt mitbringen werde, etwas entgegensetzen. "Wir brauchen am Wochenende eine sehr gute Leistung, um eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen." Mit bisher nur zwei Toren in der Liga sind die Lilien allerdings noch ohne das große Glück im Abschluss geblieben. Übrigens: Mit Oscar Vilhelmsson und Isac Lidberg stammten beide Treffer der Lilien aus der Wade eines Schwedens.

Mit Fehlern selbstbewusst umgehen

"Ich habe schon mehrere Fehler in unserer Zeit hier gemacht, und trotzdem ist das Ergebnis in der Summe gut," betonte Steffen, als er auf die Aktion des erst 18-jährigen Abwehrspielers Elias Baum im letzten Spiel gegen den Karlsruher SC angesprochen wird. Dieser hatte einen wichtigen Zweikampf vor dem 2:1 der Karlsruher verloren.

Baum wisse selbst, was er in der Situation anders hätte machen können. Er habe gegen Köln aber ein großartiges Spiel gemacht, so Steffen. Er habe im Team thematisiert, wie mit Fehlern und Rückschlägen im Allgemeinen umgegangen werden solle. So liege der Fokus jetzt voll auf dem kommenden Spiel.

Ausfälle bei der SVE

Frederik Jäkel und Tom Zimmerschied werden Elversberg im Spiel gegen Darmstadt nicht zur Verfügung stehen. Darüber hat man laut Steffen keine weiteren Ausfälle zu befürchten. Nach aktuellem Stand sind alle übrigen Spieler einsatzbereit.

Der Gästeblock ist ausverkauft. Die Lilien dürften auf tatkräftige Unterstützung ihrer Fans hoffen. Auch für den Heimbereich sind fast alle Tickets vergriffen. Die Tageskasse am Stadion an der Kaiserlinde hat am Samstag geschlossen und bietet keine weiteren Karten an.

Auf SRInfo.de wird es an dieser Stelle direkt nach dem Spiel eine ausführliche Zusammenfassung geben. Einen Bericht dazu kommt auch am Sonntag ab 22.20 Uhr in der sportarena im SR Fernsehen.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten im Radio am 31.08.2024.

