Instagram-Posting von Lara Hinsberger Saar-Turnerin schließt sich Vorwürfen gegen Turner- Bundesstützpunkt an Stand: 31.12.2024 15:30 Uhr

Der Deutsche Turnerbund wird von schweren Vorwürfen erschüttert. Immer mehr Turnerinnen melden sich zu Wort und berichten von systematischem körperlichen und mentalen Missbrauch sowie katastrophalen Umständen am Bundesstützpunkt in Stuttgart. Nun hat sich auch die saarländische Turnerin Lara Hinsberger geäußert.

Das deutsche Leistungsturnen wird erneut von schweren Missbrauchsvorwürfen erschüttert. Verschiedene Turnerinnen hatten sich in den letzten Tagen an die Öffentlichkeit gewandt und schwere Vorwürfe gegen den Umgang mit jungen Sportlerinnen am Bundesstützpunkt Stuttgart erhoben.

Lara Hinsberger schließt sich Vorwürfen an

Nachdem bereits die Turnerinnen Tabea Alt und Michelle Timm ihre Vorwürfe öffentlich gemacht hatten, hat sich nun auch die saarländische Turnerin Lara Hinsberger geäußert.

Auf Instagram berichtet sie von Essstörungen, Depressionen und einem extremen Druck. In ihrem Posting schreibt die Athletin aus Illingen, dass ihr nach den deutschen Meisterschaften 2019 Magersucht und Depressionen diagnostiziert wurden.

Sie sei am Bundesstützpunkt "behandelt worden wie ein Gegenstand". Sie sei benutzt worden, bis sie körperlich und psychisch kaputt gewesen sei. "Ich habe bis heute tiefe Wunden, die nie wirklich geheilt sind. Seit meiner Zeit in Stuttgart bin ich in psychotherapeutischer Behandlung", schreibt die heute 20-Jährige.

Tabea Alt erhebt Missbrauchsvorwürfe

Zuvor hatte am 28. Dezember die frühere Stuttgarter Spitzenturnerin Tabea Alt dem DTB und STB "systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch" in ihrer Jugendzeit am Bundesstützpunkt in Stuttgart vorgeworfen. Die Gesundheit junger Turnerinnen sei "gezielt und bewusst aufs Spiel gesetzt" worden, unter Missachtung ärztlicher Vorgaben, schrieb die 24-Jährige, die vor drei Jahren ihre Karriere beendet hatte.

Turnerbund will Missstände aufarbeiten

Der Deutsche Turnerbund (DTB) beteuerte, er habe bereits auf Missstände reagiert und wolle alles aufarbeiten: "Aufgrund der jüngsten Meldungen und Veröffentlichungen von Turnerinnen müssen insgesamt selbstkritisch die Sinnhaftigkeit und der Erfolg der bislang eingeleiteten Maßnahmen grundsätzlich auf den Prüfstand gestellt werden", teilten der DTB und der Schwäbische Turnerbund (STB) in einer gemeinsamen Stellungnahme am Silvestertag mit.

Ähnliche Vorwürfe gab es 2020 in Chemnitz

Ende 2020 hatten Sportlerinnen des Bundesstützpunktes Chemnitz mit der ehemaligen Schwebebalken-Weltmeisterin und Saarländerin Pauline Schäfer-Betz an der Spitze ihrer damaligen Trainerin Gabriele Frehse schwere Vorwürfe gemacht.

Sie soll die Turnerinnen im Training schikaniert, Medikamente ohne ärztliche Verordnung verabreicht und keinen Widerspruch zugelassen haben. Frehse hatte die Vorwürfe stets bestritten.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 31.12.2024 berichtet.

Mehr zum Turnen

TG Saar sichert sich Bronze im Mannschaftsfinale Am Samstag trafen in der Joachim-Deckarm-Halle die besten Turner Deutschlands aufeinander. Anlass war das Finale der Deutschen Turnliga, das erstmals in Saarbrücken stattfindet. Für die TG Saar reichte es im Mannschaftsfinale zu Bronze.

Saarland wird die nationalen Special Olympics 2026 ausrichten Die Entscheidung ist gefallen: Das Saarland hat sich gegen Nürnberg durchgesetzt und wird Ausrichter der Special Olympics National Games 2026. Erwartet werden 4000 Athleten und Athletinnen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung und deren nichtbehinderte Unified-Partner.