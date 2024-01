Bahnrad-EM in den Niederlanden Lisa Klein wahrt mit Bahn-Vierer Chance auf EM-Bronze Stand: 10.01.2024 20:58 Uhr

Der Bahn-Vierer der Frauen mit der Saarländerin Lisa Klein hat bei der Europameisterschaft im niederländischen Apeldoorn den Finaleinzug verpasst – aber noch die Chance auf Bronze. Die EM ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Sommer.

Thomas Braun

Auch wenn sich der Bahn-Vierer mit der Saarländerin Lisa Klein und ihren Teamkolleginnen Franziska Brauße, Mieke Kröger und Laura Süßemilch beim Zwischenlauf am Mittwochabend im Vergleich zur Qualifikation noch einmal steigern konnte und mit 4:14:326 Minuten fast drei Sekunden schneller war als mittags – am Ende musste sich das Team doch den Britinnen geschlagen geben.

Damit kämpft das deutsche Team – wie bereits bei der EM vor einem Jahr – am Donnerstag im kleinen Finale um die Bronzemedaille.

Medaillenhoffnung bei den Olympischen Spielen

Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris fehlt den Olympiasiegerinnen von Tokio 2021 noch ein Quäntchen zur absoluten Topform. "Das Training war bisher echt gut, ich muss es nur noch im Rennen umsetzen", sagte die Saarländerin Lisa Klein nach dem Vorlauf selbstkritisch. Positiv bewertete sie allerdings die gegenseitige Unterstützung im Team. Bis Paris will das Team von Bundestrainer André Korff aber wieder medaillentauglich sein.

Die Titelkämpfe in Apeldoorn sind gleichzeitig Auftakt zur zweiten Hälfte der Olympia-Qualifikation. Bis Mitte April folgen drei Nations Cups in Adelaide, Hongkong und Milton (Kanada). Derzeit sieht es so aus, als könne der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) alle zwölf Bahn-Wettbewerbe bei den Spielen in Paris besetzen.

Vor einem Jahr in Grenchen (Schweiz) gewann der BDR die EM-Nationenwertung mit 13 Medaillen, darunter sieben Goldmedaillen. Klein holte damals mit dem Bahn-Vierer eine Bronzemedaille.

Über dieses Thema berichtete der aktuelle bericht am 10.01.2024 im SR Fernsehen.

Mehr zur saarländischen Radsportlerin Lisa Klein

Deutsche Mixed-Team-Staffel um Saarländerin Lisa Klein sichert sich WM-Bronze Mit einer neu formierten Mixed-Staffel ist das deutsche Team bei der Rad-WM auf den dritten Platz im Straßen-Zeitfahren gerast. Das Sextett um Lisa Klein aus Lauterbach musste sich am Dienstag nur Titelverteidiger Schweiz und Frankreich geschlagen geben.

Bahnrad-Vierer um Lisa Klein verpasst WM-Medaille Der Bahnrad-Vierer der Frauen hat bei der Weltmeisterschaft in Glasgow eine Medaille verpasst. Das deutsche Team mit der Saarländerin Lisa Klein fuhr in der ersten Runde der Mannschaftsverfolgung auf Platz sieben und scheiterte damit an der Qualifikation für den Bronzelauf.