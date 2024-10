Sieg gegen Italien Lisa Klein mit Frauen-Vierer im Bahnrad-WM-Finale Stand: 17.10.2024 19:58 Uhr

Das deutsche Team um die Saarländerin Lisa Klein hat bei der Bahnrad-WM in Kopenhagen das Große Finale erreicht. Sie trafen in der Zwischenrunde auf Italien.

Am Mittwoch landete der Bahnrad-Vierer mit der saarländischen Lisa Klein bei der WM in Dänemark bei den Vorläufen an dritter Stelle – hinter Großbritannien und Italien. Am Donnerstag trafen Franziska Brauße, Mieke Kröger, Laura Süßemilch und Lisa Klein auf das italienische Team.

Finale gegen Großbritannien

Zunächst legten die Italienerinnen stark los – und der deutsche Vierer gerat in einen Rückstand von drei Sekunden. Allerdings konnten die italienischen Radfahrerinnen das Tempo nicht halten. In der letzten Runde übernahm das deutsche Frauen-Team die Führung und konnte das Rennen mit einer Zeit von 4:11,602 Minuten mit acht Zehntelsekunden Vorsprung vor Italien (4:12,467) gewinnen.

Damit ist der deutsche Vierer im großen Finale und die Silbermedaille sicher. Im Finale trifft das Team um Lisa Klein auf Großbritannien im Rennen um Gold.

