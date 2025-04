Wechsel nach fünf Jahren Linksverteidiger Neubauer verlässt die SV Elversberg Stand: 16.04.2025 11:20 Uhr

Ab der kommenden Saison 2025/2026 wird Maurice Neubauer nicht mehr für die SV Elversberg auf dem Platz stehen. Der 28-jährige Linksverteidiger wechselt zum Zweitliga-Konkurrenten Hannover 96. Neubauer war 2020 vom FC Homburg zur SVE gewechselt.

Die Tage im Saarland sind für den Fußballer Maurice Neubauer gezählt. Nach seiner Zeit beim FC Homburg und zuletzt fünf Jahren bei der SV Elversberg wird der 28-Jährige ab dem Sommer für Hannover 96 auflaufen.

Neubauer war 2020 zur SVE gewechselt und hatte nach Angaben des Vereins seither eine „tragende Rolle im Team“. Gemeinsam mit diesem Team feierte er den Aufstieg in die dritte Liga 2022 und den Durchmarsch in die 2. Bundesliga vor knapp zwei Jahren.

In allen Spielen dieser Saison auf dem Platz

Insgesamt stand er in 158 Pflichtspielen für die SVE auf dem Platz – auch in den bisherigen 29 Partien der laufenden Saison war er jeweils von Beginn an am Start.

„Maurice hat sich als Außenverteidiger in der Vergangenheit als verlässliche Konstante ausgezeichnet“, so SVE-Sportvorstand Ole Book: „Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit und wissen, dass er in der Schlussphase dieser Saison weiterhin alles für die SVE geben wird. Für seine Zukunft wünschen wir Maurice in Hannover sportlich wie auch persönlich alles Gute.“

