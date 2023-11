Zu Gast bei den Stuttgarter Kickers Homburg spielt gegen Tabellenführer 2:2-Unentschieden Stand: 12.11.2023 16:00 Uhr

Am Sonntag hat der FC Homburg 2:2 gegen den Tabellenführer Stuttgarter Kickers gespielt. Mit dem Remis bleiben die Grün-Weißen auf dem dritten Tabellenplatz. Nächster Gegner ist der VfR Aalen.

Als Spitzenreiter und damit auch Favorit gingen die Stuttgarter Kickers in ihr Heimspiel am Sonntag. Das erste Tor ließ dann allerdings auf sich warten. Erst in der 26. Minute fiel das 1:0 – und zwar für den FCH. Lukas Quirin schoss die Homburger nach einem Pass von Fabian Eisele in Führung.

Die Antwort des Tabellenführers ließ aber nicht lange auf sich warten. Sieben Minuten später netzte Kevin Dickelhuber nach einem Einwurf ein. Bis zur Halbzeit fielen dann keine Tore mehr – demnach ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Elfmeter sorgte für Ausgleich

Die ersten 15 Minuten der zweite Spielhälfte blieben torfrei. In der 61. Minute landete der Ball dann aber wieder im Netz, und zwar in dem der Kickers. Nach einer Flanke von Markus Mendler traf Phil Harres per Kopfball zunächst die Latte, der Ball sprang dann aber ins Tor. Damit lagen die Homburger mit 2:1 wieder vorne.

Das sollte aber nicht lange anhalten, denn rund fünf Minuten später waren es dann wieder die Stuttgarter, die Grund zum Jubeln hatten. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter, den Kevin Dicklhuber ausführte, ins linke Eck verwandelte und somit für den 2:2-Ausgleich sorgte.

Obwohl die Gastgeber in weiten Teilen spielbestimmend waren, fiel kein weiteres Tor – damit blieb es beim 2:2.

VfR Aaeln zu Gast in Homburg

Mit dem Unentschieden gegen die Kickers steht der FC Homburg weiterhin an dritter Stelle in der Tabelle. Das nächste Chance auf drei Punkte haben die Homburger kommenden Samstag, wenn sie gegen den VfR Aalen auf dem Platz stehen. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 12.11.2023 berichtet.

