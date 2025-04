Partie nach Rückstand gedreht Homburg feiert Kantersieg gegen Tabellenzweiten Offenbach Stand: 11.04.2025 20:55 Uhr

Der FC Homburg hat sein Heimspiel am Freitagabend gegen den Tabellenzweiten Kickers Offenbach nach einem frühen Rückstand noch gedreht. Spieler des Abends war Niclas Anspach, der die Homburger mit einem lupenreinen Hattrick auf die Siegerstraße gebracht hatte.

Der FC Homburg hat sein Spiel gegen Kickers Offenbach am Freitagabend im heimischen Waldstadion mit 5:1 gewonnen. Die Homburger waren gegen den Tabellenzweiten bereits gut in die Partie gestartet, mussten dann aber einen frühen Gegentreffer hinnehmen. In der 7. Minute bekamen die Saarländer den Ball im Strafraum nicht geklärt - Dimitrij Nazarov nutzte die Gunst der Stunde und traf zum 1:0 für die Gäste.

Hattrick durch Anspach

Homburg steckte danach nicht auf, drängte auf den Ausgleich. Der fiel allerdings erst kurz nach dem Seitenwechsel. Mit einem Doppelpack in der 48. und 51. Minute drehte Niclas Anspach die Partie.

Homburg nun im Rausch, produzierte Chancen am Fließband: In der 64. Minute war es dann erneut Anspach, der mit seinem dritten Treffer für eine Vorentscheidung sorgte. In der 67. Minute legte Phillipp Steinhart zum 4:1 nach, das 5:1 besorgte Markus Mendler in der 81. Minute.

Noch fünf Restspieltage

Nächste Woche geht es für den FC Homburg auswärts weiter. Das Team von Roland Seitz tritt am Samstag beim FSV Frankfurt an. Trotz der überzeugenden Leistung gegen den Tabellenzweiten hat sich das Thema Aufstieg angesichts von nur noch fünf ausstehenden Spielen für die Homburger zumindest in dieser Saison erledigt.

Weiterhin im Rennen sind die Grün-Weißen noch im Saarlandpokal - bekommen es allerdings bereits im Halbfinale mit Top-Favorit 1. FC Saarbrücken zu tun. Die Partie wird am 7. Mai ausgetragen.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten im Radio am 11.04.2025.

