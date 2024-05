Auswärtsspiel für den 1. FC Saarbrücken FCS will Spielverderber bei Münsters Aufstiegsfeier sein Stand: 04.05.2024 09:52 Uhr

Für den 1. FC Saarbrücken ist der Traum vom Aufstieg in dieser Saison ausgeträumt. Trotzdem will der Verein die letzten Aufgaben mit voller Motivation anpacken. Dazu gehört auch ein Sieg am Sonntag bei Preußen Münster, das kurz vor dem Durchmarsch in die Liga zwei steht.

Nein, zum Gratulieren will der 1. FC Saarbrücken nicht zu Preußen Münster fahren. Das Stadion dort ist seit Wochen ausverkauft, weil der Aufsteiger es der SV Elversberg nachmachen will und den Durchmarsch von der Regionalliga in die Zweite Liga schaffen kann.

Deshalb herrscht im Münsterland eine große Euphorie. Zumindest der Relegationsplatz ist möglich, auch wenn Rot-Weiss Essen den Münsteranern mit drei Punkten weniger im Nacken sitzt.

Saarbrücker Fokus jetzt auf dem Pokal

In dieser Position wäre gerne auch der 1. FC Saarbrücken und es hätte ein ganz großes und wichtiges Spiel für die Blau-Schwarzen werden können. Spätestens nach der Heimniederlage gegen Halle sind die Aufstiegsträume aber ausgeträumt.

FCS-Verteidiger Dominik Becker verspricht zwar einen couragierten Auftritt seiner Mannschaft in Münster, aber die Prioritäten liegen mehr auf dem Saarlandpokal. Den will der FCS gewinnen, um wieder für den DFB-Pokal qualifiziert zu sein. Das könnte man auch durch Platz vier in der Liga erreichen. Dazu darf man sich aber keinen Ausrutscher mehr erlauben.

Kasim Rabihic fällt aus

Mittelfeldspieler Kasim Rabihic hat gegen Halle die fünfte Gelbe Karte gesehen und ist daher gesperrt. Bjarne Thoelke ist noch in der Reha. Nach leichteren Verletzungen sind Calogero Rizzuto und Boné Uaferro zumindest fraglich. Der seit Monaten verletzte Richard Neudecker könnte allerdings im Saisonendspurt ein Comeback geben.

Spiel: Preußen Münster - 1. FC Saarbrücken

Anstoß: Sonntag, 05.05.2024, 13.30 Uhr

Um 13.30 Uhr geht es los

Der Anpfiff erfolgt am Sonntag um 13.30 Uhr. Liveeinblendungen im Radio gibt es auf SR 3 Saarlandwelle, im SR Fernsehen sind Ausschnitte in der sportarena ab 22.15 Uhr zu sehen. Nach Spielende gibt es zudem einen ausführlichen Spielbericht bei SR info.

