Vom KSV Köllerbach Etienne Kinsinger erhält weitere Chance auf Olympia-Qualifikation

Schon 2021 war Etienne Kinsinger vom KSV Köllerbach bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Nun bekommt er die Chance, sich auch für die Olympischen Spiele in Paris in diesem Jahr zu qualifizieren. Wegen eines verletzungsbedingten Ausfalls rückt er in der Gewichtsklasse bis 67 Kilo griechisch-römisch für die Qualifikation nach.

Georg Gitzinger

Bundestrainer Michael Carl hat Etienne Kinsinger vom KSV Köllerbach für die letzte Olympia-Qualifikation der Ringer in Istanbul nominiert. Kinsinger rückt überraschend in der Gewichtsklasse bis 67 Kilo griechisch-römisch ins Team.

Der dort eigentlich vorgesehene Witalis Lazovski erlitt im Trainingslager eine Verletzung am Schultereckgelenk und kann nicht antreten.

Beste deutsche Option für Ticket nach Paris

Etienne Kinsinger hatte zuvor das "Ausringen" in der 60-Kilo-Klasse verloren, ist aber als "natürlicher" 67-Kilo-Kämpfer die beste deutsche Option für ein Ticket nach Paris.

Kinsinger wiegt gewöhnlich um die 67 Kilogramm und muss also für seinen Start in der niedrigeren Gewichtsklasse über mehrere Wochen Gewicht machen. Diese Belastung entfällt nun.

Kinsinger nahm bereits 2021 an den Olympischen Spielen in Tokio teil und erreichte den 11. Platz in der 60-Kilo-Klasse.

