„Kleine Europameisterschaft“ Deutschland gewinnt Handball-Jugendturnier in Merzig, Saar-Auswahl wird Siebter Stand: 29.12.2024 20:48 Uhr

Drei Tage lang war zum Jahresende der europäische Handball-Nachwuchs in Merzig zu Gast. In ihrem letzten Spiel feierte die Saar-Auswahl einen Sieg und wurde letztlich Siebter. Den Turniersieg machten am Abend das deutsche und das isländische Nationalteam unter sich aus.

Die deutsche A-Jugend-Nationalmannschaft hat erneut das Handballturnier in Merzig gewonnen. In einer Neuauflage des Finals des vergangenen Jahres setzte sich der Titelverteidiger gegen Island durch. Bereits zum 36. Mal hatte in der Thielsparkhalle in Merzig das internationale Handball-Jugendturnier stattgefunden.

Bei dem A-Jugend-Turnier, das als „kleine Europameisterschaft“ gilt, waren neben einer Saar-Auswahl in diesem Jahr gleich zwei deutsche Nationalteams angetreten – eine Besonderheit, weil Ägypten kurzfristig abgesagt hat.

Favorit Deutschland doppelt dabei

Das Deutsche A-Team war als Titelverteidiger und Favorit ins Turnier gestartet. Erwartungsgemäß setzte sich die deutsche Auswahl in der Gruppenphase gegen Serbien und die Schweiz durch und besiegte auch die Saar-Auswahl klar mit 34:14.

Die Saarländer mussten sich hingegen in allen Gruppenspielen geschlagen geben, feierten zum Abschluss aber einen Sieg gegen die Niederlande und erkämpften sich so den siebten Platz.

Finale zwischen Deutschland und Island

Im Halbfinale kam es zum Duell der beiden deutschen Nationalteams, welches das A-Team klar mit 27:17 für sich entschied und so ins Finale gegen Dauergast Island einzog. Island hatte sich zuvor ganz knapp mit 28:27 gegen Serbien durchgesetzt.

Im Finale ging es sehr eng zu, zur Halbzeit stand es 12:12 unentschieden. Erst in der zweiten Halbzeit konnte sich die deutsche Mannschaft etwas absetzen und letztlich das Spiel mit 31:27 gewinnen.

Internationale Handball-Jugend zu Turnier in Merzig Bis Sonntag trifft sich der europäische Handball-Nachwuchs zum wichtigen Turnier in Merzig. Es gilt als kleine Europameisterschaft im Jugendhandball.

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio vom 27.12.2024 berichtet.

Mehr zum Handball

Deutschlands Handballer verlieren im Finale gegen Dänemark Nach einer furiosen Vorrunde sind die deutschen Handballer um Ex-Saarlouis-Spieler Grgic im Finale der olympischen Spieler unterlegen. Gegen Dänemark hatte die DHB-Auswahl keine Chance.