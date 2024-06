Viertägiges Nachwuchsradrennen Belgier Jasper Schoofs holt Gesamtsieg der Saarland Trofeo Stand: 02.06.2024 14:49 Uhr

Der Belgier Jasper Schoofs hat den Gesamtsieg der diesjährigen Saarland Trofeo geholt. Die Finaletappe des Rennens entschied erneut ein italienischer Fahrer für sich. Das Nachwuchsradrennen mit internationaler Beteiligung war am Sonntagmittag in Walsheim zu Ende gegangen.

mit Informationen von Georg Gitzinger

Das Rennen um den Gesamtsieg bei der Saarland Trofeo hat nach vier Tagen der Belgier Jasper Schoofs für sich entschieden. Er siegte vor dem US-Amerikaner Ashlin Berry und dem Norweger Felix Orn-Kristoff.

Bei der Finaletappe in Walsheim hatte am Sonntag erneut ein Italiener die Nase vorn. Andrea Montagner, der bereits die erste Etappe an Fronleichnam gewonnen hatte, fuhr als Erster durchs Ziel. Auf dem zweiten Platz landete der US-Amerikaner Ashlin Barry vor dem Italiener Alessio Magagnotti.

Das Nachwuchsradrennen war an Fronleichnam im Saarland gestartet und hatte vier Tage gedauert.

Rückblick: So waren die vorherigen Etappen

Das italienische Team konnte alle Etappensiege der Trofeo für sich verbuchen. Die erste Etappe am Donnerstag hatte der Italiener Andrea Montagner für sich entscheiden können. Bei der zweiten Etappe am Freitag hatte sich Alessio Magagnotti im Massensprint vor dem Polen Michal Strzelecki durchgesetzt.

Am Samstag standen dann mit dem Einzelzeitfahren am Vormittag und der dritten Trofeo-Etappe am Nachmittag gleich zwei Rennen für die Sportler an. Im Einzelzeitfahren kam der Norweger Felix Orn-Kristoff als Schnellster ins Ziel. Er siegte in 11:47 Minuten vor Jasper Schoofs, der Belgier kam drei Sekunden später ins Ziel.

Bei der Etappe am Nachmittag hatte sich erneut der Italiener Alessio Magagnotti gegen die Konkurrenz durchgesetzt.

