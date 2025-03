"Wer ist Paula?" Belästigung im Stadion: SV Elversberg führt Code für schnelle, anonyme Hilfe ein Stand: 01.03.2025 22:13 Uhr

Im Stadion an der Kaiserlinde in Elversberg sollen sich alle sicher fühlen können. Wenn es aber doch mal zu unangenehmen Situationen kommt, gibt es jetzt einen Code: Bei der Frage "Wer ist Paula?" wird das Personal der SVE ab sofort schnell und diskret helfen.

"Wer ist Paula?": Mit dieser Frage sollen Fans die bei Heimspielen der SV Elversberg belästigt oder bedroht werden, ab sofort schnell und diskret Hilfe bekommen, ähnlich wie es in saarländischen Kneipen und Bars mit dem Code "Ist Luisa hier?" gehandhabt wird.

Bei Grenzüberschreitungen können sich Fans nach Angaben der SVE mit der Frage nach Paula an das Stadionpersonal, also beispielsweise an die Ordner, wenden. "Sie werden unmittelbar und ohne weitere Fragen helfen", so die SVE. Betroffene werden aus der unangenehmen Situation befreit und in einen geschützten Bereich gebracht.

Hemmschwelle geringer

Warum braucht es dazu Paula? "Durch den Codesatz „Wer ist Paula?“ ist die Hemmschwelle geringer, Hilfe anzufordern und Unterstützung zu erhalten, ohne Erklärungen und Begründungen. Eine Meldung ist jederzeit anonym möglich", erklärt der Verein.

In akuten Notfällen, in denen kein Personal in Sichtweite sei, können Betroffene auch direkt über die Nummer 06821-294998 Hilfe anfordern. Eine Kontaktaufnahme sei zudem über einen QR-Code möglich, der auf entsprechenden Plakaten im Stadion verbreitet ist.

Auch wenn Fans eine grenzüberschreitenden Situation nur beobachten, sollen sie sich melden – nur so könne das Stadion für alle zu einem sicheren Ort werden.

