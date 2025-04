Nach Rückstand Asllani schießt Elversberg mit Hattrick zum Sieg Stand: 12.04.2025 14:58 Uhr

Die SV Elversberg hat ihr Spiel auswärts gegen Hannover 96 gewonnen. Nachdem die Gastgeber in Führung gegangen waren, konnte Asllani die Partie für sein Team drehen. Das Spiel endete 3:1 für die Schwarz-Weißen.

Nach dem Punkterekord am vergangenen Wochenende gegen den SSV Jahn Regensburg wartete am Samstag ein Verfolgerduell auf die SV Elversberg. Gegen Hannover 96 erwartete Trainer Horst Steffen ein "herausforderndes Spiel".

Hannover legt vor

In der 12. Spielminute war es dann das Team von Hannover 96, das den Führungstreffer erzielen konnte. Zunächst schoss Josh Knight nach einer Ecke aufs Tor der Elversberger, scheiterte aber an SVE-Keeper Nicolas Kristof. Phil Neumann setzte dann aber nach und traf zum 1:0 für die Gastgeber.

In der 34. Minute gab es eine Großchance für die SVE auf den Ausgleich. Fisnik Asllani scheiterte aber an Hannover-Torwart Ron-Robert Zieler. Mit dem 1:0 für Hannover ging es in die Kabinen.

Asllani dreht Partie für SVE

Nach dem Seitenwechsel startete die SVE stark in die zweite Halbzeit. In der 55. Minute konnte sich Asllani gegen Zieler durchsetzen und sein 15. Saisontor erzielen. Damit brachte er auch den ersehnten Ausgleich für die Elversberger.

Trotz mehrerer Chancen konnten sich die Schwarz-Weißen danach zunächst über keinen weiteren Treffer freuen. Dann gelang es aber Asllani die Partie zu drehen. Aus 18 Metern schoss er den Ball ins linke obere Eck und sicherte seinem Team in der 78. Minute damit das 2:1.

In der Nachspielzeit konnte Asllani dann sogar noch eins draufsetzen und einen Hattrick erzielen. Mit seinem Treffer zum 3:1 machte er den Sieg für die Elversberger perfekt.

Elversberg springt zeitweise auf Rang drei

Das Team von Trainer Horst Steffen hat sich damit drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf gesichert. Mit 47 Punkten stehen die Elversberger nun zumindest zwischenzeitlich auf dem dritten Tabellenplatz. Das kann sich aber noch ändern, sowohl der 1. FC Kaiserslautern als auch Paderborn könnten dieses Wochenende noch an der SVE vorbeiziehen.

Die nächste Partie steht für die SVE am kommenden Samstag an. Dann empfängt das Team Fortuna Düsseldorf an der Kaiserlinde. Los geht’s um 13.00 Uhr.

Die Bilder zur Begegnung zeigt das SR Fernsehen in den Nachrichtensendungen am Sonntag sowie in der sportarena ab 22.15 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 12.04.2025 berichtet.

