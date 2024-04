Zweite Liga Zweite Liga: Turbine gewinnt auch in Hoffenheim Stand: 21.04.2024 16:00 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam setzen ihre Erfolgsserie fort und haben bei der zweiten Auswahl der TSG Hoffenheim gewonnen. Die Brandenburgerinnen bezwangen den Tabellenletzten am Sonntag mit 3:0 (1:0) und feierten damit den sechsten Sieg in Folge. Die Tore in Hoffenheim erzielten Maya Hahn (20. Minute) und Kim Schneider (56., 64.).



Mit dem Sieg hat Turbine im Rennen um den Wiederaufstieg in die Bundesliga weiter alle Karten in der Hand, rangiert weiterhin auf dem zweiten Platz der Tabelle.

"Es war eine souveräne Leistung, wir haben alles im Griff gehabt und sind froh, die drei Punkte mitzunhemen", sagte Turbine-Trainer Dirk Heinrichs nach dem Spiel.



Am kommenden Sonntag (14 Uhr) empfängt Potsdam die U20 des VfL Wolfsburg.

Sendung: rbb24 Inforadio, 21.04.2024, 17:15 Uhr