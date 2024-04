Deutsche Volleyball-Meisterschaft BR Volleys verlieren Fünf-Satz-Krimi im ersten Finale gegen Friedrichshafen

Die BR Volleys haben im Playoff-Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft einen überraschenden Fehlstart hingelegt. Im ersten von maximal fünf Endspielen unterlag der Titelverteidiger dem Dauerrivalen VfB Friedrichshafen am Montag in einem Fünf-Satz-Krimi daheim mit 2:3 (22:25, 25:18, 25:21, 20:25, 11:15).

Die zweite Partie findet bereits am Mittwoch in Friedrichshafen statt. Wer von beiden Mannschaften zuerst drei Siege schafft, wird dann mit 14 Titelgewinnen alleiniger Rekordmeister sein.

