Frauen-Fußball DFB bewirbt sich um die Ausrichtung der Frauen-EM 2029 Stand: 20.09.2024 15:36 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die UEFA Frauen-EURO 2029 ausrichten.

Das DFB-Präsidium beschloss die Bewerbung auf seiner Sitzung am Freitag (20.09.). "Die nachhaltige Entwicklung der Themen Frauen im Fußball und Frauenfußball genießt innerhalb des DFB höchste Priorität. Die Bewerbung um die Ausrichtung der UEFA Frauen-EURO 2029 ist ein Leuchtturmprojekt für uns und wird einen zusätzlichen Schub für diese Bereiche geben", wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einer Mitteilung zitiert.

UEFA EURO 2024 als Vorbild

Nach der Europameisterschaft der Männer im Sommer 2024 wäre die Frauen-EM 2029 das nächste große Fußball-Turnier in Deutschland. "Nicht zuletzt die begeisternde UEFA EURO 2024, unsere hervorragende Stadioninfrastruktur sowie die großartige Zusammenarbeit mit den Ausrichterstädten und unseren lokalen Ansprechpartnern haben gezeigt, dass wir ein guter und verlässlicher Gastgeber für diese Art von Sportgroßveranstaltungen sind", sagt DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich.

Bei der Bewerbung um die Fußball-WM 2027 der Frauen zusammen mit Belgien und den Niederlanden hatte der DFB im Mai gegen Mitbewerber Brasilien das Nachsehen.

Entscheidung kurz vor Weihnachten 2025

Bis zum 24. September will der Verband sein Interesse an einer Bewerbung bei der UEFA hinterlegen. Danach will der Verband Betreiber von Stadien, die die UEFA-Vorgaben erfüllen, sowie die jeweiligen Städte anschreiben und einladen, sich als potenzielle Spielorte zu bewerben. Die UEFA-Anforderungen sehen mindestens ein Stadion mit einer Bruttokapazität von 50.000 Sitzplätzen, mindestens drei Stadien mit einer Bruttokapazität von je 30.000 Sitzplätzen und mindestens vier Stadien mit einer Bruttokapazität von je 20.000 Sitzplätzen vor.

Bis zum 1. Oktober will die UEFA detaillierte Anforderungen an alle interessierten Bewerber stellen. Bis zum 12. März im kommenden Jahr müssen die vorläufigen Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Im Rennen wollen auch Dänemark und Schweden mit einer gemeinsamen Bewerbung sowie Portugal mitmischen.

Die Entscheidung über die Ausrichtung fällt das UEFA-Exekutivkomitee im Dezember 2025. Die Europameisterschaft 2029 soll mit 16 Teams an 31 Spieltagen ausgerichtet werden. Sollte der DFB den Zuschlag bekommen wäre es nach 1989 und 2001 die dritte Frauen-EM in Deutschland. Das Turnier 2025 findet in der Schweiz statt.