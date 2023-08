Berliner Landespokal Viktoria gewinnt nach Verlängerung, Tasmania besiegt Influencer-Klub Stand: 13.08.2023 20:26 Uhr

Viktoria Berlin hat sich in der ersten Runde des Landespokals beim Außenseiter schwer getan. Gegen den Berlin-Ligisten SSC Teutonia 99 musste der Regionalligist in die Verlängerung gehen, gewann dort aber letztlich mit 3:1 (0:0, 1:1). Damit zogen die Lichterfelder in die nächste Runde ein.

Tasmania Berlin ist seiner Favoritenrolle im Landespokal gerecht geworden und hat den von Online-Influencern gegründeten Verein Delay Sports geschlagen. Der Oberligist gewann im Berliner Preussenstadion mit 4:1 beim Kreisligisten.

BFC zieht in 2. Runde ein, VSG verliert bei Lichtenberg mehr

Der Berliner Athletik-Klub ist ebenfalls als Favorit in die zweite Pokalrunde eingezogen. Das Team von Benjamin Duda besiegte am Samstag Bezirksligist FSV Fortuna Pankow auswärts mit 3:0 (2:0).



Die 2. Pokalrunde wird am 9. und 10. September ausgespielt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 13.08.2023, 18:15 Uhr