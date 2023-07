DHB-Pokal VfL Potsdam trifft in der ersten Runde auf Emsdetten Stand: 03.07.2023 12:53 Uhr

Der Handball-Zweitligist 1. VfL Potsdam muss in der ersten Runde des DHB-Pokals auswärts beim Drittligisten TV Emsdetten ran. Dies ergab die Auslosung am Montagvormittag. Die Partie in Westfalen wird entweder am 26. oder 27. August ausgetragen werden.

Bei der Auslosung der ersten Runde befanden sich insgesamt 24 Teams aus der 2. und der 3. Liga in den Lostöpfen, aus denen sechs Begegnungen gelost wurden. Die in den Töpfen verbleibenden Mannschaften steigen erst in der zweiten Pokalrunde ein. Diese wird dann im September ausgetragen.



Ab der dritten Runde nehmen im Oktober dann auch die Bundesligisten um die Füchse Berlin am Wettbewerb teil.

Sendung: rbb24 Inforadio, 3.7.2023, 12:15 Uhr