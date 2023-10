Nach Roter Karte in Bremen Union Berlins Rani Khedira für drei Bundesligaspiele gesperrt Stand: 30.10.2023 17:56 Uhr

Der Berliner Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss im Liga-Alltag vorerst ohne Mittelfeld-Akteur Rani Khedira auskommen. Nachdem der 29-Jährige am vergangenen Samstag bei Unions 0:2-Auswärtsniederlage in Bremen mit einer Roten Karte des Platzes verwiesen wurde, sperrte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ihn nun für drei Meisterschaftsspiele.

Endgültig in der Krise Union Berlin rutscht immer tiefer in den Abstiegskampf. Die Niederlage gegen Bremen wiegt besonders schwer, weil zwei der zuverlässigsten Spieler Fehler machten. Trainer Urs Fischer steht unter Druck, die Offensive zu verbessern. Von Till Oppermannmehr

Erster Platzverweis in Khediras Karriere

In der 60. Minute hatte Khedira am Samstag Bremens Romano Schmid bei einem Zweikampf nahe der Mittellinie mit offener Sohle an der Brust getroffen. Schiedsrichter Tobias Stieler verwies Unions defensiven Mittelfeldspieler, der sich später für sein Foul entschuldigte, folgerichtig des Feldes. Für Khedira war es der erste Platzverweis überhaupt in seiner wettbewerbsübergreifend mehr als 300 Spiele langen Profikarriere.



In Unions nun anstehendem Pokalspiel am Dienstag in Stuttgart dürfte Khedira dennoch auf dem Platz stehen. Wie auch im Falle des aktuell ebenfalls rot-gesperrten Herthaners Marc Oliver Kempf gilt die Sperre von Unions Vize-Kapitän lediglich in der Bundesliga. Dort wird Khedira der Mannschaft von Trainer Urs Fischer in deren kommenden Partien gegen Eintracht Frankfurt (4.11.2023), Bayer Leverkusen (12.11.) und Ex-Klub FC Augsburg (25.11.) fehlen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.10.2023, 18:15 Uhr