Union Berlin Union Berlin: Sheraldo Becker wechselt zu Real Sociedad Stand: 18.01.2024 12:33 Uhr

Nach viereinhalb erfolgreichen Jahren bei Union Berlin wechselt Stürmer Sheraldo Becker zum spanischen Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad San Sebastian. Das teilte der Verein am Donnerstagmittag mit. Beckers Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.



Becker: "Hier zu dem geworden, der ich heute bin"

"Ich werde Union für immer dankbar sein, hier bin ich zu dem geworden, der ich heute bin. Gemeinsam haben wir in den viereinhalb Jahren Vieles erreicht, was uns niemand zugetraut hätte. Darauf werde ich immer stolz sein. Jetzt ist es für mich an der Zeit, weiterzuziehen", sagte Becker zu seinem Abschied.



Sportgeschäftsführer Oliver Ruhnert kommentierte den Transfer so: "Sheraldo hat eine großartige Reise durch die Bundesliga und Europa mit uns erlebt und einen großen Anteil an den Erfolgen der letzten Jahre. Sein Wechsel nach Spanien ist für ihn nun eine neue Herausforderung. Wir freuen uns über die großartige gemeinsame Zeit und wünschen ihm nun nur das Beste in San Sebastian."

Maßgeblich verantwortlich für Unions Höhenflug

Becker spielte insgesamt 140 Mal für die Köpenicker und erzielte dabei 24 Tore und 26 Vorlagen. In der vergangenen Saison spielte der Surinamer seine beste Spielzeit für Union und war mit elf Toren und sieben Vorlagen maßgeblich für Unions Einzug in die Champions League mitverantwortlich.

