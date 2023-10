Regionalliga Nordost der Frauen Union Berlin holt siebten Sieg im siebten Spiel, Berolina Mitte gelingt erster Dreier Stand: 15.10.2023 18:44 Uhr

Der 1. FC Union Berlin ist in der Regionalliga Nordost der Frauen weiterhin nicht zu schlagen. Beim 1. FFV Erfurt gewannen die Köpenickerinnen am Sonntag deutlich mit 9:0 (4:0). Es war der siebte Sieg im siebten Spiel für die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese, die die Liga mit 21 Punkten und 39:1-Toren souverän anführt.

Sarah Abu Sabbah mit Vierepack für Union

Sarah Abu Sabbah traf vor 98 Zuschauerinnen und Zuschauern in Erfurt vier Mal (7., 27., 79., 87. Minute), Maria Christina Lange trug sich doppelt in die Torschützinnen-Liste ein (50., 85.). Die weiteren Treffer für den 1. FC Union erzielten Dina Sophia Orschmann (21.), Sophie Trojahn (32.) und Nour Youssef (76.).



"Wir haben das, was wir aus dem letzten Spiel mitgenommen haben, gut umgesetzt. Wir haben eine gewisse Variabilität im Spiel in die Tiefe gehabt und eine gute Torausbeute; dementsprechend sind wir rundum zufrieden mit dem Spiel", so Poese.

Berolina feiert ersten Saisonsieg

Den Aufsteigerinnen von Berolina Mitte ist derweil ihr erster Sieg in der Regionalliga Nordost gelungen. Der Tabellenletzte setzte sich gegen den -vorletzten 1. FFC Fortuna Dresden mit 3:2 (0:2) durch und tauschte dadurch mit den Sächsinnen die Plätze.



Zur Pause hatte Berolina Mitte noch mit 0:2 zurückgelegen. Carolin Zeidler traf doppelt für Dresden (15., 19.). Doch Berolina kam zurück. Zunächst sorgte Anna Jane Loftus - ebenfalls mit einem Doppelpack - für den Ausgleich (66., 72.). Shari Dittrich sorgte im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark kurz vor Schluss sogar noch für den Siegtreffer für den Liga-Neuling.

Türkiyemspor jubelt in Potsdam

Einen klaren Sieg feierte Türkiyemspor Berlin bei der zweiten Mannschaft von Turbine Potsdam. Schon zur Pause führten die Gäste mit 3:0. Nadine Mohamad (28.), Sarah Wippig (35.) und Angelina Lübcke (45.+1) trafen. Nach der Pause legte Chantal Hartwig noch nach (62.).



Türkiyemspor ist mit nun vier Siegen aus sechs Spielen Fünfter, Turbine II liegt mit einem absolvierten Spiel mehr und drei Punkten weniger auf Platz sieben.

