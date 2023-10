2. Frauen-Bundesliga Turbine Potsdam sichert sich in Weinberg den vierten Sieg in Serie Stand: 15.10.2023 18:54 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben ihre Siegesserie in der 2. Frauen-Bundesliga ausgebaut. Am Sonntagnachmittag gewannen die Potsdamerinnen auswärts beim SV 67 Weinberg knapp mit 1:0 (0:0). Den einzigen und somit entscheidenden Treffer der Partie erzielte Potsdams Maya Ruby Hahn früh in der zweiten Halbzeit.

Turbine bestimmt das Spiel

Schon im ersten Durchgang konnten die Gästinnen aus Potsdam überzeugen. Während die Mannschaft aus Weinberg ihr Glück überwiegend in langen Bällen und der Schnelligkeit ihrer Offensivspielerinnen suchte, hatte Turbine etwas mehr von der Partie. "Wir haben das Spiel kontrolliert", sagte Trainer Dirk Heinrichs nach Spielende. Dennoch endeten die ersten 45 Minuten zwar mit einem Chancenplus, nicht aber mit einer Führung für seine Mannschaft.



Letztere erzielten die Gästinnen dann allerdings früh in der zweiten Halbzeit. Per Fernschuss bescherte Maya Ruby Hahn den Führungstreffer für die Turbine. Auch in dessen Folge waren Hahn und ihre Teamkolleginnen weiterhin die bessere Mannschaft. "Wir haben uns zahlreiche Chancen kreiert und hätten eigentlich höher gewinnen müssen", sagte Trainer Heinrichs. Zwar nutzten seine Akteurinnen ihre Möglichkeiten noch nicht mit der gewünschten Effizienz, allerdings doch besser als noch zum Saisonstart. Hatten die Brandenburgerinnen in den ersten drei Spielen noch kein einziges eigenes Tor erzielt, trafen sie in den vergangenen vier Partien jeweils mindestens einmal und blieben dabei jeweils auch noch ohne Gegentreffer.

Vierter Potsdamer Sieg in Folge

So auch am Sonntag in Weinberg. Zwar investierten die Gastgeberinnen in der Schlussphase nochmal viel, um doch noch zum Ausgleich zu kommen, allerdings ohne Erfolg. "Wir haben das gut wegverteidigt", sagte Turbine-Trainer Heinrichs. So stand schlussendlich der nun schon vierte Sieg in Folge für den Bundesliga-Absteiger aus der Vorsaison. Nach diesem steht Turbine in der Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga aktuell mit zwölf Zählern aus sieben Spielen auf Rang fünf.

