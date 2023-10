Zweite Fußball-Bundesliga der Frauen Turbine Potsdam holt den dritten Sieg in Serie Stand: 08.10.2023 19:12 Uhr

Am sechsten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga ist den Spielerinnen von Turbine Potsdam der dritte Sieg in Serie gelungen. Zudem gelang der Mannschaft beim 2:0-Erfolg (1:0) gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt erstmals mehr als ein Tor in dieser Spielzeit. Die Treffer vor den 861 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion erzielten Mia Schmid (31. Minute) und Viktoria Schwalm (71.).



Schmid köpfte aus kurzer Distanz und nach Flanke von Laura Lindner ein. Schwalm hingegen traf nach einem schnell ausgeführten Freistoß, der die Eintracht-Abwehr überrumpelte. Dank des Sieges rückt die Mannschaft von Trainer Dirk Heinrichs auf Rang sieben der Tabelle vor, mit nunmehr vier Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz.

Der Trainer ist unzufrieden

Trotz des erfreulichen Resultates war Heinrichs mit der Darbietung seiner Spielerinnen allerdings keinesfalls zufrieden. "Das war heute kein gutes Spiel von uns", sagte er im Gespräch mit rbb|24, und weiter: "Wir hatten heute zu viele individuelle Ausfälle, wir haben nicht miteinander Fußball gespielt." So sei der Erfolg vor allem auf die Effizienz und zwei starke Momente seiner erfahreneren Kräfte zurückzuführen. Zudem habe man sich auf eine "sehr gute Torhüterin" Vanessa Fischer verlassen können, "die uns vor Gegentoren oder eventuell sogar einer Niederlage bewahrt hat".



Da der Kader ohnehin klein und zudem von Verletzungen und Krankheiten gebeutelt sei, habe Heinrichs kaum Möglichkeiten gehabt, zu reagieren. Bedarf hätte es wohl reichlich gegeben. Dafür fand der Trainer zur Leistung seiner Spielerinnen zu deutliche Worte: "Wenn ich ständig Übersteiger mache und mit der Hacke spiele, wenn ich Angst habe in die Zweikämpfe zu gehen, dann komme ich nicht ins Fußball spielen."

Beim SV 67 Weinberg wird Turbine am kommenden Sonntag, den 15. Oktober (14 Uhr), dann offenkundig ein anderes Gesicht zeigen müssen. Der Kader allerdings bleibt wohl spärlich bestückt. So sagt Dirk Heinrichs: "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Im Moment sehe ich aber nicht so viele Optionen, die noch dazukommen könnten."

