2. Fußball-Bundesliga Turbine Potsdam feiert Heimsieg gegen Tabellenführer Hamburger SV Stand: 12.11.2023 17:18 Uhr

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben ihr Heimspiel in der zweiten Bundesliga gegen Tabellenführer HSV gewonnen. Am Sonntag setzten sich die Turbinen im Karl-Liebknecht-Stadion gegen Hamburg mit 2:0 (0:0) durch.



Nachdem es zur Halbzeit noch 0:0 stand, wurde Turbine im zweiten Durchgang effektiver. Es dauerte bis zur 59. Minute, bis Maya Ruby Hahn den wichtigen Führungstreffer erzielte. Im Anschluss schien der Knoten geplatzt zu sein, denn bis zum 2:0 dauerte es nicht lange: Wenige Minuten nach dem Führungstreffer erhöhte Laura Lindner (62.) auf 2:0.



"Kommen langsam in den Rhythmus"

Durch den Sieg rutscht Potsdam auf Platz zwei und steht nun nur noch einen Zähler hinter dem HSV. Dementsprechend zufrieden zeigte sich Torschützin Hahn nach der Partie: "Wir können sehr stolz sein. Wir haben 90 Minuten gekämpft und uns heute auch mal belohnt", sagte die 22-Jährige. "Am Anfang der Saison haben wir es uns oft selbst schwer gemacht", blickte die Mittelfeldspielerin auf die ersten Partien der Spielzeit zurück. "Jetzt kommen wir langsam in den Rhythmus."



Sie sprach von einem verdienten Sieg, der der Mannschaft Selbstvertrauen für die anstehenden Begegnungen geben werde. "Das ist sehr wichtig, wir haben jetzt eine kleine Serie", so Hahn. "Wir brauchen das und sehen, dass wir gegen jede Mannschaft gewinnen können."



Am nächsten Spieltag trifft Turbine Potsdam auf die SG 99 Andernach (19. November, 14 Uhr).

Sendung: rbbUM6, 12.11.23, 18 Uhr