Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Viktoria und Babelsberg gewinnen, Berliner AK ist Tabellenletzter

Regionalliga Nordost: Viktoria und Babelsberg gewinnen, Berliner AK ist Tabellenletzter Stand: 07.04.2024 17:56 Uhr

Gemischte Gefühle bei den Regionalligisten aus Berlin und Brandenburg am Sonntagnachmittag. Während Viktoria Berlin auswärts einen 2:1-Sieg über Lok Leipzig feierte und der SV Babelsberg 03 mit 3:1 gegen Rot-Weiß Erfurt gewann, verlor Altglienicke zu Hause gegen Zwickau. Der Berliner AK steht nach einer Niederlage in Meuselwitz am Ende des 28. Spieltags gar auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga Nordost.

Viktoria Berlin dreht Spiel in Leipzig

Dabei sah es am Sonntag ursprünglich auch für Viktoria Berlin nach einer Niederlage aus. Der Grund hierfür: Die Berliner verschliefen den Start ihres Spiels bei den zuletzt dreimal ungeschlagenen Leipzigern. Bereits in der elften Minute gingen die Gastgeber bei einer Ecke durch einen Kopfball von Osman Atilgan mit 1:0 in Führung. Zwar erhöhten die Berliner anschließend den Druck, konnten allerdings nicht verhindern, dass Leipzig tonangebend blieb und eine folglich verdiente Führung mit in die Kabinen nahm.



In der zweiten Halbzeit übernahm Viktoria anschließend Stück für Stück die Kontrolle über die Partie und konnte sich dabei allen voran auf einen Akteur verlassen; Lucas Falcao. Der Brasilianer in Reihen Viktorias glich die Partie in der 64. Minute mit einem wuchtigen Fernschuss aus rund 20 Metern aus und drehte das Spiel anschließend spät komplett. In der 89. Minute vollendete er einen schönen Alleingang mit einem überlegten Flachschuss in die Torecke und sicherte seiner Mannschaft so einen 2:1-Sieg und den Sprung auf Platz fünf in der Tabelle.

Babelsberg schlägt Erfurt

Einen ähnlichen Verlauf nahm am Sonntag das Heimspiel von Babelsberg 03 gegen Erfurt. Auch die Potsdamer mussten nach einem Treffer von Erfurts Michael Seaton (24. Minute) einen relativ frühen Rückstand verkraften, aber auch sie erholten sich von ebendiesem und drehten das Spiel per Doppelschlag und dank eines gut aufgelegten Daniel Frahn.



Bereits in der 33. Minute verwandelte der Babelsberger einen Foulelfmeter stilecht und frech per Panenka. Nur zwei Minuten später war es dann Frahns Mitspieler und Mittelfeld-Mann Tahsin Cakmak, der den Ball von der Strafgrenze erst an den Innenpfosten setze, von wo aus er anschließend zur 2:1-Führung für Babelsberg ins Tor prallte. Zwar präsentierte Erfurt sich in der zweiten Halbzeit zunehmen bemühter und aktiver, den nächsten und letzten Treffer aber erzielten die Gastgeber. Abermals war es Daniel Frahn, der in der 53. Minute einen Volley sehenswert und passgenau in den Winkel des langen Ecks setzte und seiner Mannschaft so ihren 3:1-Sieg sicherte.

Altglienicke gibt Sieg gegen Zwickau aus der Hand

Die VSG Altglienicke hingegen ging am Sonntag gegen Zwickau zwar gleich zweimal in Führung, verlor am Ende aber dennoch. Nachdem die Berliner in der 36. Minute durch einen Treffer Marvin Pourie zur Halbzeitführung getroffen hatten, bescherte Lucas Albert Zwickau den ersten Ausgleichstreffer zum 1:1 (49.). In der Folge nahm das Spiel auf Augenhöhe endgültig Fahrt auf: Altglienicke ging dank eines abgefälschten Freistoßes von Tolcay Cigerci erneut in Führung (66.), konnte diese aber erneut nicht halten. Innerhalb von zehn Minuten, dank eines aufopferungsvollen Kraftakts und durch zwei Treffer von Jahn Herrmann (75.) und Luis Klein (83.) drehte Zwickau das Spiel und gewann dieses schließlich mit 3:2.

Berliner AK ist neuer Tabellenletzter

Ähnlich turbulent verlief die Partie des Berliner AK in Meuselwitz. Dort erholten sich die Berliner Gäste zwischenzeitlich sogar von zwei Gegentoren durch Johannes Pistol (17.) und Florian Hansch (21.), indem sie selbst in der zweiten Halbzeit doppelt trafen. Nachdem Nicolo Avellino zum 1:2-Anschluss getroffen hatte und Oliver Schindler mit einer Roten Karte vom Feld geflogen war (67.), traf Hendrik Wurr für die Berliner in Unterzahl zum 2:2-Ausgleich (79.). Die Freude über ebendiesen hielt allerdings nicht lange an: Mit zwei Toren in den Schlussminuten sicherten Michel Ulrich (85.) und Luis Fischer Meuselwitz doch noch einen 4:2-Erfolg. Dieser sorgt auch dafür, dass der BAK sechs Spiele vor dem Saisonende am Sonntag die tabellarische rote Laterne von Hansa Rostock übernahm und nun Tabellenletzter ist.

