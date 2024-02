Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Nullnummer zwischen Viktoria und Erfurt - Luckenwalde holt Punkt in Leipzig Stand: 21.02.2024 21:29 Uhr

Zwei Punkteteilungen in der Regionalliga Nordost: Der FC Viktoria 1889 Berlin hat sich am Mittwochabend mit einem 0:0 vom FC Rot-Weiß Erfurt getrennt. Der FSV 63 Luckenwalde holte – nach einem 0:1-Rückstand – noch ein 1:1-Remis bei der BSG Chemie Leipzig. Kapitän Christian Flath, der aktuell für das "Tor des Monats Januar" der Sportschau nominiert ist, verwandelte in der 48. Minute einen Strafstoß, nachdem Florian Kirstein die Hausherren in der ersten Hälfte in Führung gebracht hatte (23.).

Die nächsten Aufgaben warten am Wochenende

Viktoria klettert mit nun 36 Zählern vorerst auf den vierten Platz, Luckenwalde verharrt mit 30 Punkten im Tabellenmittelfeld auf Rang acht. Die Berliner empfangen am Sonntag (13 Uhr) den ZFC Meuselwitz, für die Brandenburger steht schon am Samstag (14 Uhr) ein Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena auf dem Programm.

