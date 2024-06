Regionalliga Nordost der Frauen Regionalliga Nordost der Frauen: Union krönt perfekte Saison - Viktoria siegt, Turbine II verliert, Türkiyemspor holt Punkt Stand: 02.06.2024 21:24 Uhr

Das Frauen-Team des 1. FC Union Berlin hat die Saison ohne Punktverlust beendet. Am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost schlugen sie den Bischofswerdaer FV auf dem heimischen Fritz-Lesch-Sportplatz deutlich mit 6:0 (4:0) und feierten somit den 22. Sieg im 22. Spiel und eine abschließende Tordifferenz von +140.

Unions Abu Sabbah mit 42 Saisontoren

Auch ohne die beiden Nationalspielerinnen Naika Reissner und Athanasia Moraitou, die derzeit für Österreich und Griechenland im Einsatz sind, war der Sieg gewohnt ungefährdet. Unions Top-Stürmerin Sarah Abu Sabbah schnürte zum Regionalliga-Saisonabschluss noch einmal einen Dreierpack (13., 64. und 73.) und beendet die Spielzeit als Torschützenkönigin mit beeindruckenden 42 Treffern. Außerdem trafen Anouk Blaschka (3.) und Celine Frank (12. und 32.) für das Team von Trainerin Ailien Poese.



Die ungefährdete Meisterschaft der Eisernen Ladies stand bereits zuvor fest, doch die wichtigsten Partien stehen erst noch bevor: Am 9. und 16. Juni geht es in die Aufstiegsspiele gegen den SV Henstedt-Ulzburg. Im Hinspiel haben die Berlinerinnen Heimrecht, die Siegerinnen steigen in die 2. Bundesliga auf.

Vizemeister Viktoria mit Torspektakel zum Abschluss

Auch Vizemeister Viktoria Berlin hat sich zum Saisonabschluss noch einmal mit einem Torfestival von den eigenen Fans verabschiedet. Im Stadion Lichterfelde gewannen sie am Sonntag vor 380 Zuschauern mit 8:2 (5:1) gegen den Magdeburger FFC.



"Wir wollten noch einmal viele Tore schießen und das ist uns super gelungen. Acht Treffer - da kann man nur zufrieden sein", sagte Trainer Dennis Galleski nach der Partie. Zwar waren die Gäste aus Sachsen-Anhalt in der neunten Minute durch Theresa Amelie Große in Führung gegangen, danach gehörte das Spiel aber vollkommen den Himmelblauen.

Besonders Aylin Yaren zeigte sich noch einmal in Torlaune und erzielte insgesamt vier Treffer (15., 22., 35. und 75.). Außerdem trafen Louise Trapp (17.), Trinity Künzel (26.), Kim Urbanek (49.) und Eunice Beckmann (82.) für Viktoria, bevor Magdeburg in der 82. Minute durch Neele Abraham noch das 2:8 erzielte.



Mit 19 Siegen, drei Niederlagen und einer Tordifferenz von +79 beendet Viktoria die Saison damit auf dem zweiten Platz. "In der Rückrunde haben wir nur einmal verloren und das gegen Union. Mit dieser Saison kann man also nur zufrieden und stolz auf das Team sein. Wir sind sehr dominant Vizemeister geworden. Und wer das dieses Jahr so dominant geschafft hat, der plant im nächsten natürlich den Aufstieg", zieht Galleski das Saisonfazit.

Turbine II verliert in Leipzig

Die Zweitvertretung des 1. FFC Turbine Potsdam musste dagegen eine Niederlage zum Saisonabschluss hinnehmen: Bei RB Leipzig II verloren die Brandenburgerinnen mit 0:2 (0:1). Michelle Marie Kiunke (6.) und Sarah Dittrich (90. +2) erzielten die Tore. Turbine II beendet die Spielzeit mit 35 Punkten auf dem 5. Platz und damit einen Zähler und einen Rang vor den Spielerinnen von Hertha BSC.

Türkiyemspor egalisiert 0:2-Rückstand

Die Fußballerinnen von Türkiyemspor haben am letzten Spieltag Moral bewiesen und einen Punkt erkämpft. Beim 1. FFC Fortuna Dresden gerieten die Berlinerinnen nach 16 Minuten schon mit 0:2 ins Hintertreffen. Doch Angelina Lübcke (20.) gelang der Anschlusstreffer, ehe Marlena Hesse (90. +3) mit einem Eigentor für den 2:2-Endstand sorgte. Türkiyemspor beendet die Regionalliga-Saison mit 30 Punkten auf dem siebten Platz.

