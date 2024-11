Basketball-Euroleague Polizei sichert Basketballspiel Alba Berlin gegen Maccabi Tel Aviv umfangreich ab Stand: 25.11.2024 14:54 Uhr

Das Basketballspiel Alba Berlin gegen die israelische Mannschaft Maccabi Tel Aviv am Donnerstagabend wird von der Polizei mit umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen geschützt. Es wird weiträumige Absperrungen geben.

Rund um das Basketballspiel von Alba Berlin gegen Maccabi Tel Aviv wird es zu Einschränkungen durch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrssperrungen kommen. Die Polizei Berlin veröffentlichte am Montag eine entsprechende Allgemeinverfügung.



Alba Berlin trifft am Donnerstag, 28. November, in der Euroleague auf das Team aus Israel.

Bereich um Uber Arena und Hotel in Mitte betroffen

Besonders betroffen sind das Gebiet rund um die Uber Arena und das Hotel der israelischen Mannschaft, das Courtyard by Marriott Berlin-Mitte. Die Polizei empfiehlt, beide Bereiche weitläufig zu umfahren.



Rund um das Hotel werden vom 27. November, ab 16 Uhr, bis zum 29. November, 11 Uhr, Teile der angrenzenden Axel-Springer-Straße, Krausenstraße und Schützenstraße gesperrt. An der Uber Arena verläuft der Bereich am 28. November ab 9 Uhr morgens von der Spree und der Mühlenstraße, über die Mildred-Harnack-Straße, Teile der Helen-Ernst-Straße sowie Hedwig-Wachenheim-Straße.

Versammlungsverbot

In beiden abgesperrten Bereichen sind öffentliche Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel nicht gestattet. Kraftfahrzeuge, Fahrräder, motorisierte Zweiräder und andere elektrobetriebene Fahrzeuge dürfen während des Zeitraums nicht in den Zonen abgestellt werden. Mobile Behältnisse wie Kleidercontainer und Mülleimer müssen ebenfalls entfernt werden. Laut Polizei werden bereits dort abgestellte Gegenstände bei Nichtentfernen in den genannten Zeiträumen entfernt.



Die Polizei bittet anwohnende oder berechtigte Personen ihren Personalausweis und ihren Dienst- oder Betriebsausweis mitzuführen, um die abgesperrten Bereiche reibungslos betreten zu können.

Angespannte Lage

In Amsterdam war es Anfang November zu schweren Ausschreitungen rund um das Fußball-Europa-League-Spiel von Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv gekommen [tagesschau.de]. Propalästinensische Jugendliche hatten gezielt israelische Fußballfans angegriffen. Dabei waren nach Angaben der Behörden 20 bis 30 Menschen verletzt worden, die meisten leicht. Insgesamt waren 63 Menschen festgenommen worden.

