DFB-Pokal im Audio-Livestream Live im Audiostream: Union will sich gegen Außenseiter Arminia durchsetzen Stand: 30.10.2024 20:21 Uhr

Beim Drittligisten Arminia Bielefeld gilt Union Berlin als klarer Favorit. Hinter den Köpenickern liegt ein erfolgreicher Oktober, der nun mit dem Einzug ins Pokal-Achtelfinale gekrönt werden soll.

Union Berlin will seinen Aufwärtstrend auch im DFB-Pokal fortsetzen und mit einem Sieg über Arminia Bielefeld ins Achtelfinale einziehen.



Im Duell mit dem Fußball-Drittligisten am Mittwoch (20:45 Uhr) steht der Bundesligist aus der Hauptstadt in der Pflicht.

In der Bundesliga läuft es richtig gut für die Berliner, die derzeit auf Platz vier stehen. Im Pokal war in der Vorsaison in der 2. Runde Schluss. Trainer Bo Svensson kündigte an, aus Gründen der Belastungssteuerung womöglich seine Startelf zu verändern.



Nur drei Tage nach dem Pokalspiel müssen die Köpenicker beim FC Bayern ran.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.10.2024, 21 Uhr