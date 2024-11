Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Kann der 1. FC Union seine Torflaute gegen Meister Leverkusen beenden? Stand: 30.11.2024 14:52 Uhr

Noch ist Union Berlin in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison zuhause ungeschlagen. Doch jetzt kommt der Angstgegner aus Leverkusen. Und irgendwie haben die Köpenicker vor dem Duell mit dem Meister verlernt, wie man Tore schießt.

Der 1. FC Union Berlin will mit einem Sieg gegen Fußball-Meister Bayer Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr) seine Torflaute von 294 Bundesliga-Minuten beenden und seine Heimserie ausbauen. Die Hauptstadt-Klub ist in dieser Saison im Stadion An der Alten Försterei noch ungeschlagen, wartet jedoch seit inzwischen fünf Pflichtspielen auf einen Dreier.

Leverkusen ist ein Angstgegner für Union

Die Statistik kann für die Köpenicker gegen Leverkusen nicht als Mutmacher herhalten. Union gewann nur eines der zehn Bundesliga-Spiele gegen die Werkself. Und so heimstark die Berliner sind, so gut performt der Meister auswärts. Saisonübergreifend verlor Bayer keines der letzten 22 Auswärtsspiele.



Union-Trainer Bo Svensson wechselte im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Wolfsburg gleich fünf Mal. Abwehrspieler Diego Leite muss nach seiner Verletzung passen, für ihn startet in der Verteidigung Leopold Querfeld. Auf der linken Außenbahn ersetzt Tom Rothe Robert Skov. Und in der Offensive verkörpern Jeong, Benedict Hollerbach und Tim Skarke die Hoffnung auf Tore, während Janik Haberer, Yorbe Vertessen und Jordan auf der Bank Platz nehmen müssen.

Aufstellung Union: 1 Rönnow - 5 Doekhi, 2 Vogt, 14 Querfeld - 28 Trimmel, 36 Kemlein, 8 R. Khedira, 15 Rothe - 11 Skarke



Aufstellung Leverkusen: 1 Hradecky - 13 Arthur, 4 Tah, 12 Tapsoba, 3 Hincapie - 8 Andrich, 34 Xhaka - 30 Frimpong, 24 Garcia, 20 Grimaldo - 14 Schick

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb UM6, 30.11.2024, 18 Uhr