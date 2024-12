Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha muss ohne Reese Heim-Bilanz gegen Münster aufpolieren Stand: 13.12.2024 18:13 Uhr

Nur zwei Zweitliga-Heimspiele hat Hertha BSC in dieser Saison gewonnen. Gegen den Tabellenvorletzten brauchen die Berliner dringend einen Sieg, um die Aufstiegschancen nicht schon vor dem Jahreswechsel zu verspielen.

Hertha BSC empfängt Preußen Münster zum Auftakt des 16. Spieltags im Berliner Olympiastadion. Die Vorzeichen für einen Berliner Heimsieg könnten besser sein. In der vergangenen Woche verlor die Mannschaft von Trainer Cristian Fiél nicht nur die Liga-Partie bei Greuther Fürth, sondern flog zusätzlich beim 1. FC Köln durch ein spätes Tor in der Verlängerung aus dem DFB-Pokal. In beiden Spielen gingen die Berliner früh durch einen Treffer von Ibrahim Maza in Führung, konnten das Ergebnis aber nicht über die Zeit bringen.



Dass der Abstand auf den ersten Tabellenplatz aktuell nur sechs Punkte beträgt, ist vor allem der ebenfalls patzenden Konkurrenz zu verdanken. Ein Hoffnungsschimmer: Alle bisherigen sechs Duelle gegen Preußen Münster hat Hertha gewonnen.



Auch personell musste die Alte Dame einen Rückschlag hinnehmen. Hoffnungsträger Fabian Reese, der nach langer Verletzungspause zuletzt wieder Spielzeit sammeln konnte, setzte unter der Woche aufgrund einer Verletzung mit dem Training aus und wird mindestens für dieses Wochenende ausfallen. Laut Verein handelt es sich aber um keine strukturelle Verletzung.



Personell tauscht Fiél lediglich auf zwei Positionen in der Offensive. Derry Scherhant und Florian Niederlechner, die in Fürth nach dem kräftezehrenden Pokal-Spiel eine Pause bekamen, rücken für Luca Schuler und Jon Dagur Thorsteinsson in die Startelf.

Die Aufstellung

Hertha BSC: Ernst - Kenny, Leistner, M. Dardai, Zeefuik - Klemens, Demme - Cuisance, Maza, Scherhant - Niederlechner



Preußen Münster: Schenk - ter Horst, Koulis, Frenkert, Kirkeskov - Bouchama, Hendrix, Paetow, Makridis - Mees, Nemeth



Sendung: Der Tag, 13.12.2024., 19:15 Uhr