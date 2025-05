Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hertha geht mit Reeses Bekenntnis ins Saisonfinale gegen Hannover Stand: 18.05.2025 15:29 Uhr

Hertha BSC trifft zum Abschluss der Zweitliga-Saison auf Hannover 96. Beide Klubs eint eine ernüchternde Spielzeit, die im Tabellenmittelfeld enden wird. Für Hertha geht es vor allem um namhafte Abschiede - und eine erfreuliche Personalie.

Mit einem Sieg zum Abschluss der 2. Fußball-Bundesliga will Hertha BSC einen positiven Grundstein für die neue Spielzeit legen. "Ich wünsche mir ein gutes Spiel vor großer Kulisse und hoffe, dass wir uns tabellarisch noch verbessern können", sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl bereits am Freitag, zwei Tage vor dem Heimspiel gegen seinen vorherigen Arbeitgeber Hannover 96 (Anstoß: Sonntag, 15:30 Uhr).



Der Tabellen-Elfte erwartet zum letzten Saisonspiel etwa 65.000 Zuschauer und könnte im Falle eines Sieges noch auf Platz zehn vorrücken, wenn zeitglich Nürnberg bei Eintracht Braunschweig verliert. Sollten die Franken remis spielen, müssten die Berliner Hannover mit drei Toren Unterschied bezwingen.

Fabian Reese verkündet im Olympiastadion Vertragsverlängerung bei Hertha BSC Leistungsträger Fabian Reese bleibt Hertha BSC erhalten. Die Berliner haben ihren Offensivspieler bis 2030 an den Verein gebunden. Damit nimmt der Kader für die kommende Zweitliga-Saison weiter Form an.

Einige Personalien im Vorfeld geklärt

Der 47-Jährige selbst nimmt die Partie zum Anlass, sich von den Niedersachsen zu verabschieden, Geschenke werden aber nicht verteilt: "Ich will das Spiel gewinnen." Allerdings muss Leitl erneut auf neun verletzte oder gesperrte Profis verzichten. Offen ist auch noch, ob Tjark Ernst das Tor hüten kann. Der 22-Jährige trainierte nach seiner Hüftverletzung noch individuell.



Umso vorsichtiger gestaltete das Trainerteam die Woche. "Wir hatten nur 14 Spieler im Training, da musst du aufpassen, dass du elf auf den Platz bekommst", sagte Leitl, der aber immerhin wieder auf Toni Leistner zurückgreifen kann. Am Freitag wurde die Vertragsverlängerung des Abwehrchefs offiziell. Auch eine um zwei Jahre verlängerte Beschäftigung seines Defensivkollegen Deyovaisio Zeefuik wurde am Wochenende bestätigt.



Mehrere Medien berichteten zudem von einer Einigung zwischen Fabian Reese und dem Verein hinsichtlich einer langfristigen Vertragsverlängerung. Kurz vor Spielbeginn verkündete Reese selbst in ein Mikorofon vor jubelnden Fans: "Ich bleibe!"

Letzter Maza-Auftritt im Hertha-Trikot

Besonderer Fokus wird auf dem vorerst letzten Auftritt von Ibrahim Maza im Olympiastadion liegen. Der 19-jährige Spielmacher der Berliner spielt ab kommender Saison für Bundesligist und Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen. Auch Florian Niederlechner spielt das letzte Mal für die Berliner, er wechselt zu seinem Jugendverein 1860 München.

Das Spiel im Liveticker

