Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hält Unions außergewöhnliche Freitags-Serie an? Stand: 08.11.2024 19:44 Uhr

Gewinnt der 1. FC Union Berlin zum Auftakt des 10. Spieltags in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg, heißt es zumindest vorläufig: Platz drei. Zumindest zwei Statistiken lassen dafür allen Grund zur Hoffnung.

Schon der Blick auf die Heim-Tabelle der aktuellen Bundesliga-Saison zeigt, dass es der SC Freiburg schwer haben wird beim Gastspiel gegen Union Berlin. Vier Spiele, drei Siege und ein Unentschieden stehen bisher zu Buche für die Mannschaft von Trainer Bo Svensson. Aber es sind ganz andere Statistiken, die den Freiburgern Angst machen könnten. Denn seit stolzen fünf Jahren haben die Köpenicker in der Bundesliga kein Freitagabend-Spiel mehr verloren. Überhaupt ging nur die allererste Partie dieser Art verloren, am 27. September 2019 mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. Seither lautet die Bilanz: Sechs Siege, ein Remis.

Traumabewältigung in der Alten Försterei 18. Mai 2024: Janik Haberer trifft zum 2:1 in der Nachspielzeit, sichert Union den Klassenerhalt – und zerstört den Freiburger Traum von der Conference League. Nun ist Freiburg wieder zu Gast in Köpenick.mehr

Zwei Rekordjäger unter sich

Doch es kommt noch schlimmer für die Mannschaft aus dem Breisgau. Denn an Freitagabenden sind die Freiburger so etwas wie die Anti-Unioner. Seit elf Spielen gelang ihnen kein Sieg zu dieser Anstoßzeit. Letztmals erfolgreich an einem Freitag war eine Freiburger Mannschaft im September 2010.



Immerhin Julian Schuster, seit dieser Saison Nachfolger des ewigen Christian Streich als Trainer des SC, ist in dieser Hinsicht noch unbefleckt. Und kann dafür darauf verweisen, bis dato der erfolgreichste Coach in der Bundesliga-Geschichte seines Vereins zu sein. 1,8 Punkte holte Schuster in seinen bisher neun Spielen. Aber — das gilt auch für Bo Svensson. Auf seine 1,7 Punkte pro Spiel ist zuvor noch kein Union-Trainer gekommen. Um diese Ausbeute nach Möglichkeit noch auszubauen, setzen die beiden auf folgende Mannschaften:

Die Startaufstellungen

Union Berlin: Rönnow - Diogo Leite, Vogt, Doekhi - Skov, Khedira, Kemlein, Trimmel - Vertessen, Hollerbach, Jeong



SC Freiburg: Atubolu - Günter, Lienhart, Ginter, Kübler - Osterhage, Eggestein, Grifo, Dinkci, Doan - Adamu

Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb|24 Inforadio, 8.11.2024, 20:30 Uhr