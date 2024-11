Rückschlag in Mainz Rot und Pleite für Borussia Dortmund Stand: 09.11.2024 17:22 Uhr

Borussia Dortmund hat in langer Unterzahl beim 1. FSV Mainz 05 verdient mit 1:3 (1:2) verloren. Die Gastgeber nutzten die frühe Rote Karte von BVB-Kapitän Emre Can (27. Minute, grobes Foulspiel) und die daraus resultierende Überzahl. Jae-sung Lee (36.), Jonathan Burkardt (45.+3) und Paul Nebel (54.) schossen den Sieg heraus, Serhou Guirassy (40., Foulelfmeter) traf zum zwischenzeitlichen 1:1.

Damit setzte es für die Dortmunder den nächsten Rückschlag in einer bislang enttäuschenden Saison. Die jüngsten Siege gegen Leipzig und Graz hatten noch Hoffnungen auf einen Aufschwung geweckt, jetzt vergrößerte sich der Rückstand auf Platz ein auf zehn Punkte.

Mainz dagegen beendete eine Serie von zuletzt vier Spielen ohne Sieg und feierte im sechsten Anlauf den ersten Heimerfolg. In der Tabelle rückte der FSV bis auf drei Punkte an Dortmund heran.

Can mit offener Sohle

Die angespannte Personalsituation beim BVB hatte sich vor der Partie nur leicht entspannt. Julian Ryerson kehrte zurück in die Startelf für den gesperrten Linksverteidiger Ramy Bensebaini, Yan Couto stand zumindest wieder im Kader. In der Innenverteidigung fehlten aber weiterhin Waldemar Anton und Niklas Süle, sodass erneut Can zentral in der Abwehrkette aushelfen musste.

Gegen Graz hatte er dort noch geglänzt, gegen Mainz schwächte er sein Team allerdings mit einer üblen Grätsche. Am eigenen Strafraum traf er den Mainzer Jae-sung Lee mit offener Sohle und sah glatt Rot. Die einzig richtige Entscheidung - das sah wohl auch Can so. Er verzichtete auf Protestgesten und entschuldigte sich bei Lee.

Dortmunds Emre Can foult den Mainzer Jae Sung Lee

Lee trifft und verursacht Elfmeter

BVB-Trainer Nuri Sahin zog daraufhin Felix Nmecha in die Viererkette zurück, aber keine zehn Minuten später lag Dortmund schon zurück. Lee drückte eine Hereingabe von Anthony Caci aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie.

Kurz darauf stand Lee schon wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Er verlor in der eigenen Hälfte den Ball und foulte dann Guirassy ungeschickt im eigenen Strafraum. Der BVB-Angreifer trat selbst zum Elfmeter an und traf satt und sicher zum 1:1.

Wirkungstreffer vor der Pause

Kurz vor der Pause gelang Mainz noch ein Wirkungstreffer. Ein schöner Angriff über die rechte Seite endete mit einer präzisen Hereingabe von Danny da Costa und einem schönen Abschluss von Neu-Nationalspieler Burkardt.

In der zweiten Hälfte legte Mainz früh nach, der 22 Jahre alte Nebel erzielte mit einem abgefälschten Schuss seinen ersten Bundesligatreffer. Danach verteidigten die Mainzer die Führung souverän, Dortmund gelangen in Unterzahl kaum noch gefährliche Angriffe.

Mainz in Kiel, Dortmund gegen Freiburg

Nun ruhen die Dortmunder Hoffnungen darauf, dass nach der Länderspielpause wieder mehr Spieler zur Verfügung stehen. Der BVB empfängt am 11. Spieltag den SC Freiburg (Samstag, 23.11., 15.30 Uhr), einen Tag später spielt Mainz in Kiel (Sonntag, 24.11., 15.30 Uhr). .