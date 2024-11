Musiala trifft per Traumtor Bayern gewinnt Geduldsspiel beim FC St. Pauli Stand: 09.11.2024 17:24 Uhr

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga beim FC St. Pauli den erwarteten Sieg eingefahren. Der war hochverdient, fiel aber äußerst knapp aus.

Beim 1:0-Erfolg der Bayern erzielte Jamal Musiala (22.) vor 30.000 Fans am Hamburger Millerntor den Siegtreffer.

Die Bayern, bleiben damit weiter ungeschlagener Tabellenführer und haben nunmehr 26 Punkte auf dem Konto. Für das Team von Trainer Vincent Kompany war es in der Liga der vierte Sieg in Serie. Der FC St. Pauli steckt dagegen mit acht Punkten auf Platz 15 weiter im Tabellenkeller. Die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin ist zuhause weiter sieg- und auch torlos.

Musiala mit Traumtor

Die Bayern, bei denen sich Leon Goretzka, über seinen ersten Startelfeinsatz der Saison freuen durfte, waren von Beginn an praktisch im Dauerballbesitz. Die "Kiezkicker" beschränkten sich auf die Defensive und lauerten auf Konter. Den ersten Torabschluss der Münchner gab es aber erst nach gut einer Viertelstunde durch Jamal Musiala.

Kurz danach, es lief die 22. Minute, war es dann auch der Nationalspieler, der die Bayern dann in Führung brachte - und das mit einem sensationellen Treffer. St. Pauli verlor den Ball im Mittelfeld, Musiala schnappte sich das Leder und zog aus rund 25 Metern dann einfach mal ab. Der Ball schlug unter Latte ein, Torwart Nikola Vasilj hatte nicht den Hauch einer Chance.

Wer nun dachte, das sei der "Dosenöffner" gewesen, der die Bayern ins Rollen bringt, der sah sich getäuscht. Am Spielverlauf änderte sich nämlich nichts. Die Münchner hatten weiter deutlich mehr Ballbesitz, fanden aber keine Lücken. Dadurch war Vasilj beinahe beschäftigungslos. Der Aufsteiger bot dem Rekordmeister gehörig Paroli und verteidigte höchst konzentriert.

FC Bayern mit brotloser Kunst

Auch in der zweiten Halbzeit war es ein Geduldsspiel für die Bayern. Bei denen lief der Ball zwar sehr gekonnt durch die eigenen Reihen, Raumgewinn gab es dabei aber nicht. Kaum einmal kam das Team in den Strafraum der Hamburger. Vom Bayern-Spektakel der vergangenen Wochen war rein gar nichts zu sehen. So fand Harry Kane so gut wie nicht statt. St. Pauli tat seinerseits kaum etwas für die Offensive, das Team kam ganz einfach auch nicht dazu. Kaum hatten die Hamburger mal den Ball, war der in den meisten Fällen auch schon wieder weg.

St. Pauli wird nicht mehr gefährlich

Erst in der 75. Minute gab es die erste gute Bayern-Chance im zweiten Durchgang. Da ging Leroy Sané auf der rechten Seite auf und davon, setzte sich schön durch und legte zurück auf Goretzka, doch der traf den Ball nicht richtig und scheiterte so an Vasilj. Wenig später war es erneut Sané, der für Torgefahr sorgte, doch er scheiterte mit seinem Schuss aufs lange Eck an Vasilj, der den Ball zur Seite faustete.

Kurz vor Schluss tat St. Pauli dann endlich mehr fürs Spiel, schließlich fehlte nur ein einziges Tor zum Punktgewinn. Doch dem Aufsteiger fehlte vorne ganz einfach die Qualität. Die Bayern verpassten bei einem Konter die vorzeitige Entscheidung, als Musiala frei vor dem Tor den Ball über den Kasten setzte. Wenig später scheiterte auch Kane an Vasilj.

St. Pauli in Gladbach, Bayern gegen Augsburg

Für St. Pauli geht es am kommenden Spieltag am Sonntag zum Auswärtsspiel nach Mönchengladbach (24.11.2024, 17.30 Uhr). Bayern München spielt schon am Freitag zuhause gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr).