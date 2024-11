Drama beim Hecking-Debüt Ausgleich kurz vor Ende - Bochum punktet gegen Leverkusen Stand: 09.11.2024 17:48 Uhr

Der VfL Bochum lag in der Fußball-Bundesliga am Samstag (09.11.2024) beim Debüt des neuen Trainers Dieter Hecking bis zur 89. Minute gegen Bayer Leverkusen zurück, dann traf ein Einwechselspieler.

Für Jubel in Bochum sorgte der Japaner Koji Miyoshi, er war zwanzig Minuten zuvor eingewechselt worden. Miyoshi traf aus spitzem Winkel zum 1:1 (0:1)-Endstand. Zuvor hatte Leverkusen nach einem Tor von Patrik Schick in der 18. Minute geführt.

Der VfL Bochum bleibt nach dem zweiten Remis am zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga (8 Niederlagen) natürlich Tabellenletzter. Das Debüt des Trainers Dieter Hecking aber war ein gelungenes.

Grün oder Blau, Hauptsache VfL - Heckings Versprecher

Am Montag (04.11.2024) hatte der VfL Bochum Hecking, 60, als neuen Trainer vorgestellt. Er soll die Bochumer vor dem Abstieg retten, es gibt einfachere Aufgaben. Nie zuvor in der Geschichte der Fußball-Bundesliga ist eine Mannschaft schlechter in eine Saison gestartet.

Vor seinem ersten Spiel als Trainer in Bochum hat Hecking der Sportschau ein Interview gegeben. Er habe sich "natürlich nicht erst seit drei Tagen" mit "der DNA" seines neuen Klubs beschäftigt, sagte Hecking. Er sprach von den Wolfsburgern, mit denen er 2015 den DFB-Pokal gewonnen hatte. Aber er meinte natürlich die Bochumer. Grün oder Blau, Hauptsache VfL.

Bochum engagiert, aber es fehlt die Präzision

Hecking veränderte die Startelf des Tabellenletzten nach dem 2:7 gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Spieltag auf vier Positionen, er verpasste seiner neuen Mannschaft auch gleich mal ein neues System. Im 5-3-2, das bei eigenem Ballbesitz zu einem 3-5-2 wurde, begannen die Bochumer engagiert, aber ohne das notwendige Glück. Zu beobachten war das am Wirken von Moritz Brosinski, der diesmal an der Seite von Philipp Hofmann im Angriff spielte.

Brosinski war in der ersten Halbzeit auffälligster Bochumer, doch irgendwas war immer: Erst stimmte das Timing nicht, als er nach einer Flanke von Felix Passlack einen Schritt zu spät kam (10.). Dann zog er von der linken Seite in die Mitte. Nur schoss er anschließend genau in die Arme von Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky (18.). Später köpfte er über das Tor (26.), und er schoss noch einmal in die Arme von Hradecky (42.).

Wirtz auf Schick - Führung für Leverkusen

Zur Halbzeit hatten Statistiker für Heckings Bochumer nur 27 Prozent Ballbesitz notiert, aber immerhin fünf Torschüsse notiert. Zufrieden sahen die Bochumer Fußballer trotzdem nicht aus, als sie in die Kabine liefen. Sie lagen schließlich zurück. Das lag an einer Szene, an der Florian Wirtz und Schick beteiligt waren. Nach einem Freistoß kam Wirtz an den Ball. Er hob den Blick, dann fand er mit einem Pass eine Lücke, die für Bochums Abwehrspieler erst Sekundenbruchteile später als Lücke zu erkennen war.

So landete der Ball bei Schick, der frei vor Torhüter Patrick Drewes auftauchte. Schick schoss, Drewes fälschte an den Pfosten ab - und von dort rollte der Ball über die Torlinie.

Leverkusens Frimpong vergibt freistehend

Schick war später auch an einer weiteren Szene beteiligt, die Bochums Trainer Hecking nicht gefallen haben wird. Diesmal gab der Torschütze den Vorbereiter. Schick spielte Jeremie Frimpong frei, der freistehend vor Drewes auftauchte, aber mit einem Flachschuss an Bochums Torhüter scheiterte (30.).

Glück hat Bochum zunächst nur in der Defensive

Auch in der zweiten Halbzeit verteidigte der VfL Bochum engagiert, und manchmal hatte er in der Defensive auch Glück. Etwa in der 57. Minute, als Gerrit Holtmann eine scharfe Flanke abfälschte und so seinen Torhüter Drewes zu einer Parade zwang. Oder später, als Frimpong nach Vorlage von Wirtz traf, aber dabei im Abseits stand. Die Entscheidung des Schiedsrichters Robert Hartmann hatte auch nach einem Check des VAR Bestand (73.).

Engagiert waren die Bochumer auch in der Offensive, nur fehlte es ihnen dort lange an zündenden Ideen. Und Glück hatten sie zunächst auch keins. Die beste Möglichkeit für Heckings Mannschaft nach der Pause war lange die von Holtmann, er schoss aus der Distanz nur Zentimeter über das Tor (52.).

Sein erstes Tor für Bochum wird Miyoshi so schnell nicht vergessen

Dann kam die 89. Minute, und mit ihr der Auftritt des Jokers Miyoshi. Nachdem Jonathan Tah einen Schuss von Dani de Wit geblockt hatte, kam Miyoshi nahe der Grundlinie an den Ball. Aus spitzem Winkel traf er mit viel Gefühl unten rechts ins Eck.

Der offensive Mittelfeldspieler Miyoshi spielt seit Ende August für Bochum, er war manchmal nur Joker, ein Tor war ihm noch nicht gelungen. Und nun das. Seine Torpremiere wird er so schnell eher nicht vergessen.

Bochum in Stuttgart, Leverkusen gegen Heidenheim

Für Bochum geht es nächstes Wochenende zum VfB Stuttgart (23.11., 15.30 Uhr). Für Bayer 04 Leverkusen ist der nächste Gegner der 1. FC Heidenheim (23.11., 15.30 Uhr).